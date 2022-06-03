https://ria.ru/20220603/ukraina-1792793775.html

В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину

В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину - РИА Новости, 03.06.2022

В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики считают, что боевики, участвовавшие в боевых действиях в Карабахе, могли быть переброшены на Украину, заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:39

2022-06-03T09:39

2022-06-03T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

нагорно-карабахская республика

азербайджан

украина

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики считают, что боевики, участвовавшие в боевых действиях в Карабахе, могли быть переброшены на Украину, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян."Есть высокая вероятность, что эти террористические группировки сегодня воюют на Украине против России", - сказал Бегларян.Перед этим он отметил, что у властей НКР есть информация о том, что на стороне Азербайджана воевало от 5 до 7 тысяч сирийских и ливийских боевиков, после войны часть могла остаться на занятых Азербайджаном территориях."Они прибыли сюда воевать за деньги, в том числе и с антихристианскими идеями", - отметил Бегларян, подчеркнув, что у властей НКР также есть данные о том, что эти террористические группировки воевали в Сирии против российских войск, а при вербовке их в Карабах использовались также и антироссийские лозунги.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220602/donbass-1792625418.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

украина

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в мире, нагорно-карабахская республика, азербайджан, украина