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В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792793775.html
В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину
В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики считают, что боевики, участвовавшие в боевых действиях в Карабахе, могли быть переброшены на Украину, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:39
2022-06-03T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
нагорно-карабахская республика
азербайджан
украина
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики считают, что боевики, участвовавшие в боевых действиях в Карабахе, могли быть переброшены на Украину, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян."Есть высокая вероятность, что эти террористические группировки сегодня воюют на Украине против России", - сказал Бегларян.Перед этим он отметил, что у властей НКР есть информация о том, что на стороне Азербайджана воевало от 5 до 7 тысяч сирийских и ливийских боевиков, после войны часть могла остаться на занятых Азербайджаном территориях."Они прибыли сюда воевать за деньги, в том числе и с антихристианскими идеями", - отметил Бегларян, подчеркнув, что у властей НКР также есть данные о том, что эти террористические группировки воевали в Сирии против российских войск, а при вербовке их в Карабах использовались также и антироссийские лозунги.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220602/donbass-1792625418.html
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в мире, нагорно-карабахская республика, азербайджан, украина
09:39 03.06.2022 (обновлено: 17:36 03.06.2022)
 
В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину

Министр НКР Бегларян: радикалы, воевавшие в Карабахе, могли быть отправлены на Украину

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские боевики. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики считают, что боевики, участвовавшие в боевых действиях в Карабахе, могли быть переброшены на Украину, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян.
"Есть высокая вероятность, что эти террористические группировки сегодня воюют на Украине против России", - сказал Бегларян.
Перед этим он отметил, что у властей НКР есть информация о том, что на стороне Азербайджана воевало от 5 до 7 тысяч сирийских и ливийских боевиков, после войны часть могла остаться на занятых Азербайджаном территориях.
"Они прибыли сюда воевать за деньги, в том числе и с антихристианскими идеями", - отметил Бегларян, подчеркнув, что у властей НКР также есть данные о том, что эти террористические группировки воевали в Сирии против российских войск, а при вербовке их в Карабах использовались также и антироссийские лозунги.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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