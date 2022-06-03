09:39 03.06.2022 (обновлено: 17:36 03.06.2022)
В Карабахе считают, что воевавших у них радикалов переправили на Украину
Министр НКР Бегларян: радикалы, воевавшие в Карабахе, могли быть отправлены на Украину
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские боевики
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские боевики. Архивное фото
СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики считают, что боевики, участвовавшие в боевых действиях в Карабахе, могли быть переброшены на Украину, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян.
"Есть высокая вероятность, что эти террористические группировки сегодня воюют на Украине против России", - сказал Бегларян.
Перед этим он отметил, что у властей НКР есть информация о том, что на стороне Азербайджана воевало от 5 до 7 тысяч сирийских и ливийских боевиков, после войны часть могла остаться на занятых Азербайджаном территориях.
"Они прибыли сюда воевать за деньги, в том числе и с антихристианскими идеями", - отметил Бегларян, подчеркнув, что у властей НКР также есть данные о том, что эти террористические группировки воевали в Сирии против российских войск, а при вербовке их в Карабах использовались также и антироссийские лозунги.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.