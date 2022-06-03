Рейтинг@Mail.ru
Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792788259.html
Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу
Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу - РИА Новости, 03.06.2022
Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу
Отступавшие из Красного Лимана в ДНР украинские силовики устроили его жителям "Хатынь", город сильно пострадал от их обстрелов, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:11
2022-06-03T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792795240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd7498c5f9d95ce13d117b98e9a2a53b.jpg
СТАРОБЕЛЬСК, 3 июн - РИА Новости. Отступавшие из Красного Лимана в ДНР украинские силовики устроили его жителям "Хатынь", город сильно пострадал от их обстрелов, рассказал РИА Новости местный житель, получивший ранение.Освобождение Красного Лимана шло с двух направлений - ВС РФ наступали и с севера, из Харьковской области, а Народная милиция ЛНР - с востока, из города Кременная. Взятие Красного Лимана открывает дорогу на города Славянск и Краматорск."Я вылез из подвала (где скрывался от обстрелов - ред.) водички попить. Тут же прилетела мина. Получил осколочное ранение бёдра и контузию", - описывает своё ранение 56-летний Игорь. В начавшемся пожаре сгорел его дом и два соседних. Российские военные под обстрелами вывезли Игоря на БМП в больницу Старобельска.По его подсчетам, в городе остается примерно 70% от его жителей. Большинство из них настроены против Украины, "потому что знает, кто в нас стрелял и от кого мы это все получили - от Украины"."Лиман на две части разделён. Нашу, северную, обстреливали с той стороны - от Украины", - свидетельствует он.Многие раненые мирные жители находятся с Игорем в одной больнице."Это была Хатынь. Нас просто уничтожали… Это был расстрел просто. Города нет - две больницы нету, два хлебозавода нету. Исполкома нет, суда нет, два ДК - нет. Ну а дома - вообще не знаю, сколько считать. Улицы уничтожались просто", - рассказал Игорь."Там очень жарко. И будет очень жарко, потому что фронт в 12 км от города", - полагает житель Красного Лимана.Хатынь - деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года немецкой армией и вспомогательным полицейским батальоном в качестве мести за убийство нескольких немецких солдат.
https://ria.ru/20220602/obstrely-1792625285.html
красный лиман
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Большинство жителей Красного Лимана настроены против Украины
Отступающие из Красного Лимана (ДНР) украинские войска устроили городу «Хатынь», теперь большинство местных настроены против Украины, рассказал раненый мирный гражданин.
2022-06-03T09:11
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792795240_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a159a44eae39f7c13b1ba61bfe92bb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красный лиман, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
09:11 03.06.2022 (обновлено: 09:49 03.06.2022)
 
Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу

Местный житель Игорь: Украина устроила Красному Лиману Хатынь, город просто расстреляли

Читать ria.ru в
СТАРОБЕЛЬСК, 3 июн - РИА Новости. Отступавшие из Красного Лимана в ДНР украинские силовики устроили его жителям "Хатынь", город сильно пострадал от их обстрелов, рассказал РИА Новости местный житель, получивший ранение.
Освобождение Красного Лимана шло с двух направлений - ВС РФ наступали и с севера, из Харьковской области, а Народная милиция ЛНР - с востока, из города Кременная. Взятие Красного Лимана открывает дорогу на города Славянск и Краматорск.
"Я вылез из подвала (где скрывался от обстрелов - ред.) водички попить. Тут же прилетела мина. Получил осколочное ранение бёдра и контузию", - описывает своё ранение 56-летний Игорь. В начавшемся пожаре сгорел его дом и два соседних. Российские военные под обстрелами вывезли Игоря на БМП в больницу Старобельска.
По его подсчетам, в городе остается примерно 70% от его жителей. Большинство из них настроены против Украины, "потому что знает, кто в нас стрелял и от кого мы это все получили - от Украины".
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 14:01Специальная военная операция на Украине
Командир ополчения объяснил, почему ВСУ обстреливают Донецк
"Лиман на две части разделён. Нашу, северную, обстреливали с той стороны - от Украины", - свидетельствует он.
Многие раненые мирные жители находятся с Игорем в одной больнице.
"Это была Хатынь. Нас просто уничтожали… Это был расстрел просто. Города нет - две больницы нету, два хлебозавода нету. Исполкома нет, суда нет, два ДК - нет. Ну а дома - вообще не знаю, сколько считать. Улицы уничтожались просто", - рассказал Игорь.
"Там очень жарко. И будет очень жарко, потому что фронт в 12 км от города", - полагает житель Красного Лимана.
Хатынь - деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года немецкой армией и вспомогательным полицейским батальоном в качестве мести за убийство нескольких немецких солдат.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала