https://ria.ru/20220603/ukraina-1792788259.html

Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу

Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу - РИА Новости, 03.06.2022

Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу

Отступавшие из Красного Лимана в ДНР украинские силовики устроили его жителям "Хатынь", город сильно пострадал от их обстрелов, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:11

2022-06-03T09:11

2022-06-03T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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СТАРОБЕЛЬСК, 3 июн - РИА Новости. Отступавшие из Красного Лимана в ДНР украинские силовики устроили его жителям "Хатынь", город сильно пострадал от их обстрелов, рассказал РИА Новости местный житель, получивший ранение.Освобождение Красного Лимана шло с двух направлений - ВС РФ наступали и с севера, из Харьковской области, а Народная милиция ЛНР - с востока, из города Кременная. Взятие Красного Лимана открывает дорогу на города Славянск и Краматорск."Я вылез из подвала (где скрывался от обстрелов - ред.) водички попить. Тут же прилетела мина. Получил осколочное ранение бёдра и контузию", - описывает своё ранение 56-летний Игорь. В начавшемся пожаре сгорел его дом и два соседних. Российские военные под обстрелами вывезли Игоря на БМП в больницу Старобельска.По его подсчетам, в городе остается примерно 70% от его жителей. Большинство из них настроены против Украины, "потому что знает, кто в нас стрелял и от кого мы это все получили - от Украины"."Лиман на две части разделён. Нашу, северную, обстреливали с той стороны - от Украины", - свидетельствует он.Многие раненые мирные жители находятся с Игорем в одной больнице."Это была Хатынь. Нас просто уничтожали… Это был расстрел просто. Города нет - две больницы нету, два хлебозавода нету. Исполкома нет, суда нет, два ДК - нет. Ну а дома - вообще не знаю, сколько считать. Улицы уничтожались просто", - рассказал Игорь."Там очень жарко. И будет очень жарко, потому что фронт в 12 км от города", - полагает житель Красного Лимана.Хатынь - деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года немецкой армией и вспомогательным полицейским батальоном в качестве мести за убийство нескольких немецких солдат.

https://ria.ru/20220602/obstrely-1792625285.html

красный лиман

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Большинство жителей Красного Лимана настроены против Украины Отступающие из Красного Лимана (ДНР) украинские войска устроили городу «Хатынь», теперь большинство местных настроены против Украины, рассказал раненый мирный гражданин. 2022-06-03T09:11 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красный лиман, украина, харьковская область, вооруженные силы рф