09:11 03.06.2022 (обновлено: 09:49 03.06.2022)
Житель Красного Лимана рассказал, как украинские войска стреляли по городу
Местный житель Игорь: Украина устроила Красному Лиману Хатынь, город просто расстреляли
СТАРОБЕЛЬСК, 3 июн - РИА Новости. Отступавшие из Красного Лимана в ДНР украинские силовики устроили его жителям "Хатынь", город сильно пострадал от их обстрелов, рассказал РИА Новости местный житель, получивший ранение.
Освобождение Красного Лимана шло с двух направлений - ВС РФ наступали и с севера, из Харьковской области, а Народная милиция ЛНР - с востока, из города Кременная. Взятие Красного Лимана открывает дорогу на города Славянск и Краматорск.
"Я вылез из подвала (где скрывался от обстрелов - ред.) водички попить. Тут же прилетела мина. Получил осколочное ранение бёдра и контузию", - описывает своё ранение 56-летний Игорь. В начавшемся пожаре сгорел его дом и два соседних. Российские военные под обстрелами вывезли Игоря на БМП в больницу Старобельска.
По его подсчетам, в городе остается примерно 70% от его жителей. Большинство из них настроены против Украины, "потому что знает, кто в нас стрелял и от кого мы это все получили - от Украины".
"Лиман на две части разделён. Нашу, северную, обстреливали с той стороны - от Украины", - свидетельствует он.
Многие раненые мирные жители находятся с Игорем в одной больнице.
"Это была Хатынь. Нас просто уничтожали… Это был расстрел просто. Города нет - две больницы нету, два хлебозавода нету. Исполкома нет, суда нет, два ДК - нет. Ну а дома - вообще не знаю, сколько считать. Улицы уничтожались просто", - рассказал Игорь.
"Там очень жарко. И будет очень жарко, потому что фронт в 12 км от города", - полагает житель Красного Лимана.
Хатынь - деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года немецкой армией и вспомогательным полицейским батальоном в качестве мести за убийство нескольких немецких солдат.