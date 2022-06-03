Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений
Головченко: Белоруссия переориентирует поставки удобрений в Азию, Южную Америку и Африку
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкВид на здание завода производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий"
Вид на здание завода производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий". Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Мы в силу известных обстоятельств вынуждены переориентировать наши экспортные потоки на те рынки, которые их ждут, где наша продукция востребована... Растет доля РФ и других государств ЕАЭС в наших поставках... Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта", - сказал Головченко, его слова приводит Sputnik Беларусь.
По его словам, интенсивно растут поставки сельскохозяйственной техники в страны Африки.
"Мы прилично прибавляем по стоимости наших товаров. За счет этого получаем дополнительную валютную выручку. В целом по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо около одного миллиарда долларов. Это в нынешних условиях крайне важно, это обеспечивает стабильность нашего платежного баланса", - отметил Головченко.
Как отмечает агентство, глава белорусского правительства подчеркнул, что страна продолжит торговать с Евросоюзом, за исключением санкционных ограничений, которые по его мнению, недолговечны.
"Мы все видим, какие потрясения на потребительском рынке происходят в странах ЕС. Безусловно, это связано с падением уровня жизни населения, инфляцией, высокими ценами. Полагаем, что правительства этих государств в самое ближайшее время будут находиться под плотным прессингом политиков, представляющих интересы граждан. Действия, которые предпринимаются в отношении России и Беларуси, носят рикошетный характер, и неизвестно, кто больше пострадает от принятия этих мер", - сказал Головченко.
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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