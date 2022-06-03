https://ria.ru/20220603/udobreniya-1792921590.html

Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений

Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений - РИА Новости, 03.06.2022

Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений

Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:20

2022-06-03T15:20

2022-06-03T15:20

экономика

белоруссия

китай

евросоюз

африка

азия

южная америка

роман головченко

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко."Мы в силу известных обстоятельств вынуждены переориентировать наши экспортные потоки на те рынки, которые их ждут, где наша продукция востребована... Растет доля РФ и других государств ЕАЭС в наших поставках... Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта", - сказал Головченко, его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, интенсивно растут поставки сельскохозяйственной техники в страны Африки."Мы прилично прибавляем по стоимости наших товаров. За счет этого получаем дополнительную валютную выручку. В целом по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо около одного миллиарда долларов. Это в нынешних условиях крайне важно, это обеспечивает стабильность нашего платежного баланса", - отметил Головченко.Как отмечает агентство, глава белорусского правительства подчеркнул, что страна продолжит торговать с Евросоюзом, за исключением санкционных ограничений, которые по его мнению, недолговечны."Мы все видим, какие потрясения на потребительском рынке происходят в странах ЕС. Безусловно, это связано с падением уровня жизни населения, инфляцией, высокими ценами. Полагаем, что правительства этих государств в самое ближайшее время будут находиться под плотным прессингом политиков, представляющих интересы граждан. Действия, которые предпринимаются в отношении России и Беларуси, носят рикошетный характер, и неизвестно, кто больше пострадает от принятия этих мер", - сказал Головченко.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790877182.html

https://ria.ru/20220505/oon-1787110363.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

белоруссия

китай

африка

азия

южная америка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, китай, евросоюз, африка, азия, южная америка, роман головченко