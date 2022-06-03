Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/udobreniya-1792921590.html
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений - РИА Новости, 03.06.2022
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:20
2022-06-03T15:20
экономика
белоруссия
китай
евросоюз
африка
азия
южная америка
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761901898_0:272:3153:2046_1920x0_80_0_0_4a76fed811b46ed0c4d783b79671ddc3.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко."Мы в силу известных обстоятельств вынуждены переориентировать наши экспортные потоки на те рынки, которые их ждут, где наша продукция востребована... Растет доля РФ и других государств ЕАЭС в наших поставках... Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта", - сказал Головченко, его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, интенсивно растут поставки сельскохозяйственной техники в страны Африки."Мы прилично прибавляем по стоимости наших товаров. За счет этого получаем дополнительную валютную выручку. В целом по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо около одного миллиарда долларов. Это в нынешних условиях крайне важно, это обеспечивает стабильность нашего платежного баланса", - отметил Головченко.Как отмечает агентство, глава белорусского правительства подчеркнул, что страна продолжит торговать с Евросоюзом, за исключением санкционных ограничений, которые по его мнению, недолговечны."Мы все видим, какие потрясения на потребительском рынке происходят в странах ЕС. Безусловно, это связано с падением уровня жизни населения, инфляцией, высокими ценами. Полагаем, что правительства этих государств в самое ближайшее время будут находиться под плотным прессингом политиков, представляющих интересы граждан. Действия, которые предпринимаются в отношении России и Беларуси, носят рикошетный характер, и неизвестно, кто больше пострадает от принятия этих мер", - сказал Головченко.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790877182.html
https://ria.ru/20220505/oon-1787110363.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
белоруссия
китай
африка
азия
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761901898_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3c3d8a8b537b204d7bfafbd4b3b47c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, китай, евросоюз, африка, азия, южная америка, роман головченко
15:20 03.06.2022
 
Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений

Головченко: Белоруссия переориентирует поставки удобрений в Азию, Южную Америку и Африку

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкВид на здание завода производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий"
Вид на здание завода производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Вид на здание завода производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Белоруссия переориентирует поставки калийных удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Мы в силу известных обстоятельств вынуждены переориентировать наши экспортные потоки на те рынки, которые их ждут, где наша продукция востребована... Растет доля РФ и других государств ЕАЭС в наших поставках... Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта", - сказал Головченко, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:39
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании
По его словам, интенсивно растут поставки сельскохозяйственной техники в страны Африки.
"Мы прилично прибавляем по стоимости наших товаров. За счет этого получаем дополнительную валютную выручку. В целом по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо около одного миллиарда долларов. Это в нынешних условиях крайне важно, это обеспечивает стабильность нашего платежного баланса", - отметил Головченко.
Как отмечает агентство, глава белорусского правительства подчеркнул, что страна продолжит торговать с Евросоюзом, за исключением санкционных ограничений, которые по его мнению, недолговечны.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 23:37
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки
"Мы все видим, какие потрясения на потребительском рынке происходят в странах ЕС. Безусловно, это связано с падением уровня жизни населения, инфляцией, высокими ценами. Полагаем, что правительства этих государств в самое ближайшее время будут находиться под плотным прессингом политиков, представляющих интересы граждан. Действия, которые предпринимаются в отношении России и Беларуси, носят рикошетный характер, и неизвестно, кто больше пострадает от принятия этих мер", - сказал Головченко.
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
 
ЭкономикаБелоруссияКитайЕвросоюзАфрикаАзияЮжная АмерикаРоман Головченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала