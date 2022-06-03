https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792782191.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 03.06.2022

В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве уже задержали, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:16

2022-06-03T08:16

2022-06-03T11:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве уже задержали, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По ее словам, это молодой человек 1998 года рождения."В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", — сказала Иванова.Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли накануне вечером во дворе дома на Комсомольском проспекте. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший — это Оганес Камарян, 1960 года рождения. Его разыскивала полиция Армении по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях. Однако он был гражданином России и выдача в Армению ему не грозила, добавил собеседник агентства.Он также рассказал, что задержанный — гражданин Армении.

https://ria.ru/20220408/arest-1782505233.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва