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В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 03.06.2022
В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве уже задержали, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:16
2022-06-03T08:16
2022-06-03T11:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве уже задержали, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По ее словам, это молодой человек 1998 года рождения."В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", — сказала Иванова.Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли накануне вечером во дворе дома на Комсомольском проспекте. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший — это Оганес Камарян, 1960 года рождения. Его разыскивала полиция Армении по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях. Однако он был гражданином России и выдача в Армению ему не грозила, добавил собеседник агентства.Он также рассказал, что задержанный — гражданин Армении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва
08:16 03.06.2022 (обновлено: 11:08 03.06.2022)
В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы 2 июня
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве уже задержали, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
По ее словам, это молодой человек 1998 года рождения.
"В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", — сказала Иванова
.
Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли накануне вечером во дворе дома на Комсомольском проспекте. СК
возбудил уголовное дело об убийстве.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший — это Оганес Камарян, 1960 года рождения. Его разыскивала полиция Армении
по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях. Однако он был гражданином России и выдача в Армению ему не грозила, добавил собеседник агентства.
Он также рассказал, что задержанный — гражданин Армении.