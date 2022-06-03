https://ria.ru/20220603/telekanaly-1792894763.html

В ВГТРК назвали запрет российских телеканалов в ЕС проявлением слабости

В ВГТРК назвали запрет российских телеканалов в ЕС проявлением слабости - РИА Новости, 03.06.2022

В ВГТРК назвали запрет российских телеканалов в ЕС проявлением слабости

Директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о запрете вещания телеканалов "Россия РТР", "Planeta RTR" и "Россия 24" в ЕС, заявил РИА... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:04

2022-06-03T14:04

2022-06-03T14:04

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о запрете вещания телеканалов "Россия РТР", "Planeta RTR" и "Россия 24" в ЕС, заявил РИА Новости, что Европа абсолютно отбросила всякое понятие о судебном и юридическом подходе, а нынешний запрет - это проявлении слабости со стороны ЕС.Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории союза телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр - Международный"."Я не вижу судебных перспектив в данный момент с любыми структурами Евросоюза, которые вне всяких судебных решений, вне всяких судебных традиций римского права устраивают гораздо более чудовищные вещи типа заморозки наших средств, отъема собственности у российских граждан, других запретов, которые носят абсолютно внесудебный характер", - сказал Федоров.Он напомнил об инциденте в конце прошлой зимы, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен просто запретила вещание российских средств массовой информации - RT и Sputnik. Он отметил, что только спустя две недели были найдены какие-то юридические обоснования."Речь идет о том, что Европа абсолютно отбросила всякое понятие о судебном подходе, юридическом подходе к проблемам и действует как слон в посудной лавке. Нынешний запрет, который касается наших телеканалов, на мой взгляд, свидетельство слабости, когда европейские власти понимают, что на профессиональном уровне они не могут противостоят той правде, которая исходит с нашей стороны, поэтому действует, как действует слабый игрок", - подчеркнул Федоров.Он отметил, что у русскоязычного населения остается интернет и спутниковое вещание."Тот, кто хочет знать правду, доберется до нее", - завершил глава дирекции ВГТРК.

https://ria.ru/20220602/televidenie-1792702176.html

https://ria.ru/20220603/evrosoyuz-1792846828.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, европа, евросоюз, вгтрк, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен