В ВГТРК назвали запрет российских телеканалов в ЕС проявлением слабости
Глава дирекции ВГТРК назвал запрет российских телеканалов в ЕС проявлением слабости
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о запрете вещания телеканалов "Россия РТР", "Planeta RTR" и "Россия 24" в ЕС, заявил РИА Новости, что Европа абсолютно отбросила всякое понятие о судебном и юридическом подходе, а нынешний запрет - это проявлении слабости со стороны ЕС.
"Я не вижу судебных перспектив в данный момент с любыми структурами Евросоюза, которые вне всяких судебных решений, вне всяких судебных традиций римского права устраивают гораздо более чудовищные вещи типа заморозки наших средств, отъема собственности у российских граждан, других запретов, которые носят абсолютно внесудебный характер", - сказал Федоров.
Он напомнил об инциденте в конце прошлой зимы, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен просто запретила вещание российских средств массовой информации - RT и Sputnik. Он отметил, что только спустя две недели были найдены какие-то юридические обоснования.
"Речь идет о том, что Европа абсолютно отбросила всякое понятие о судебном подходе, юридическом подходе к проблемам и действует как слон в посудной лавке. Нынешний запрет, который касается наших телеканалов, на мой взгляд, свидетельство слабости, когда европейские власти понимают, что на профессиональном уровне они не могут противостоят той правде, которая исходит с нашей стороны, поэтому действует, как действует слабый игрок", - подчеркнул Федоров.
Он отметил, что у русскоязычного населения остается интернет и спутниковое вещание.
"Тот, кто хочет знать правду, доберется до нее", - завершил глава дирекции ВГТРК.