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Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения - РИА Новости, 03.06.2022
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Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения
Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения - РИА Новости, 03.06.2022
Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения
Компания "Интерхолдинг", владеющая ООО "Зетта Страхование", приобретет контрольный пакет акций российского подразделения Allianz, сумма не раскрывается, следует РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:27
2022-06-03T13:27
экономика
россия
allianz se
германия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Компания "Интерхолдинг", владеющая ООО "Зетта Страхование", приобретет контрольный пакет акций российского подразделения Allianz, сумма не раскрывается, следует из сообщения немецкого и международного страховщика и его комментария РИА Новости."Группа Allianz приняла решение о продаже контрольного пакета акций своего российского подразделения компании ООО "Интерхолдинг", владеющей ООО "Зетта Страхование". По завершении сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании в размере 49,9%. Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов", - говорится в пресс-релизе группы."Мы не раскрываем стоимость сделки", - сказали агентству в пресс-службе Allianz в России.Соглашение, последовавшее за решением Allianz сократить свое присутствие в России, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и сотрудников российского подразделения, также отмечается в сообщении. А в мае представитель Allianz говорил, что компания больше не подписывает новых контрактов в РФ, не имеет жизнеспособной бизнес-модели, и по этой причине стремится "найти решение быстро, например, через продажу подразделения".ООО "Зетта Страхование" (Zetta Insurance Company Ltd) – универсальная страховая компания, существует на российском рынке с 1993 года, ранее называлась ООО СК "Цюрих". С февраля 2015 года группа Zurich приняла решение продать свой розничный бизнес в России, и компания, сохранив кадровый состав, технологичность продуктов и сервисов, продолжила свою работу под брендом "Зетта Страхование".Концерн Allianz - один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Был создан в Мюнхене в 1890 году. Вышел на российский рынок в 1990 году. В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК "Альянс", ООО СК "Альянс Жизнь" (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО "Медэкспресс" (медицинское страхование), а также ООО "Медэкспресс-сервис".
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экономика, россия, allianz se, германия
13:27 03.06.2022
 
Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения

Немецкий Allianz продаст контрольный пакет российского подразделения "Интерхолдингу"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБизнесмен с портфелем
Бизнесмен с портфелем - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Компания "Интерхолдинг", владеющая ООО "Зетта Страхование", приобретет контрольный пакет акций российского подразделения Allianz, сумма не раскрывается, следует из сообщения немецкого и международного страховщика и его комментария РИА Новости.
"Группа Allianz приняла решение о продаже контрольного пакета акций своего российского подразделения компании ООО "Интерхолдинг", владеющей ООО "Зетта Страхование". По завершении сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании в размере 49,9%. Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов", - говорится в пресс-релизе группы.
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"Мы не раскрываем стоимость сделки", - сказали агентству в пресс-службе Allianz в России.
Соглашение, последовавшее за решением Allianz сократить свое присутствие в России, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и сотрудников российского подразделения, также отмечается в сообщении. А в мае представитель Allianz говорил, что компания больше не подписывает новых контрактов в РФ, не имеет жизнеспособной бизнес-модели, и по этой причине стремится "найти решение быстро, например, через продажу подразделения".
ООО "Зетта Страхование" (Zetta Insurance Company Ltd) – универсальная страховая компания, существует на российском рынке с 1993 года, ранее называлась ООО СК "Цюрих". С февраля 2015 года группа Zurich приняла решение продать свой розничный бизнес в России, и компания, сохранив кадровый состав, технологичность продуктов и сервисов, продолжила свою работу под брендом "Зетта Страхование".
Концерн Allianz - один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Был создан в Мюнхене в 1890 году. Вышел на российский рынок в 1990 году. В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК "Альянс", ООО СК "Альянс Жизнь" (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО "Медэкспресс" (медицинское страхование), а также ООО "Медэкспресс-сервис".
 
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