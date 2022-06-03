https://ria.ru/20220603/strakhovanie-1792876408.html

Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения

Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения - РИА Новости, 03.06.2022

Немецкий Allianz продает контрольный пакет российского подразделения

Компания "Интерхолдинг", владеющая ООО "Зетта Страхование", приобретет контрольный пакет акций российского подразделения Allianz, сумма не раскрывается, следует РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:27

2022-06-03T13:27

2022-06-03T13:27

экономика

россия

allianz se

германия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Компания "Интерхолдинг", владеющая ООО "Зетта Страхование", приобретет контрольный пакет акций российского подразделения Allianz, сумма не раскрывается, следует из сообщения немецкого и международного страховщика и его комментария РИА Новости."Группа Allianz приняла решение о продаже контрольного пакета акций своего российского подразделения компании ООО "Интерхолдинг", владеющей ООО "Зетта Страхование". По завершении сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании в размере 49,9%. Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов", - говорится в пресс-релизе группы."Мы не раскрываем стоимость сделки", - сказали агентству в пресс-службе Allianz в России.Соглашение, последовавшее за решением Allianz сократить свое присутствие в России, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и сотрудников российского подразделения, также отмечается в сообщении. А в мае представитель Allianz говорил, что компания больше не подписывает новых контрактов в РФ, не имеет жизнеспособной бизнес-модели, и по этой причине стремится "найти решение быстро, например, через продажу подразделения".ООО "Зетта Страхование" (Zetta Insurance Company Ltd) – универсальная страховая компания, существует на российском рынке с 1993 года, ранее называлась ООО СК "Цюрих". С февраля 2015 года группа Zurich приняла решение продать свой розничный бизнес в России, и компания, сохранив кадровый состав, технологичность продуктов и сервисов, продолжила свою работу под брендом "Зетта Страхование".Концерн Allianz - один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Был создан в Мюнхене в 1890 году. Вышел на российский рынок в 1990 году. В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК "Альянс", ООО СК "Альянс Жизнь" (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО "Медэкспресс" (медицинское страхование), а также ООО "Медэкспресс-сервис".

https://ria.ru/20220601/biznes-1792254811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, allianz se, германия