https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792871072.html

Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей

Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей - РИА Новости, 03.06.2022

Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей

Спецоперация российских войск на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:10

2022-06-03T13:10

2022-06-03T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спецоперация российских войск на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов", — сказал он. Песков отметил, что уже удалось освободить многие населенные пункты, где людям дали возможность заняться налаживанием мирной жизни."Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, донбасс, украина