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Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792871072.html
Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей
Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей - РИА Новости, 03.06.2022
Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей
Спецоперация российских войск на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:10
2022-06-03T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спецоперация российских войск на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов", — сказал он. Песков отметил, что уже удалось освободить многие населенные пункты, где людям дали возможность заняться налаживанием мирной жизни."Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, донбасс, украина
13:10 03.06.2022 (обновлено: 14:35 03.06.2022)
 
Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей

Песков: у СВО есть некоторые результаты, она продолжится до достижения всех целей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спецоперация российских войск на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов", — сказал он.
Песков отметил, что уже удалось освободить многие населенные пункты, где людям дали возможность заняться налаживанием мирной жизни.
"Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковДонбассУкраина
 
 
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