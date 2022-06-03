13:10 03.06.2022 (обновлено: 14:35 03.06.2022)
Песков: спецоперация на Украине продолжится до достижения намеченных целей
Песков: у СВО есть некоторые результаты, она продолжится до достижения всех целей
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спецоперация российских войск на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов", — сказал он.
Песков отметил, что уже удалось освободить многие населенные пункты, где людям дали возможность заняться налаживанием мирной жизни.
"Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.