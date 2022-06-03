https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792826764.html

Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине

Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецоперация по освобождению белорусов на Украине готовилась по нескольким вариантам, но обошлось без... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:32

2022-06-03T11:32

2022-06-03T11:38

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецоперация по освобождению белорусов на Украине готовилась по нескольким вариантам, но обошлось без стрельбы."Хорошо, что она (спецоперация по освобождению белорусов на Украине) прошла по одному из спокойных вариантов. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы", - сказал Лукашенко, его слова приводит госагентство Белта.Лукашенко в апреле сообщил, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, захватила украинская сторона. В этот вторник президент вручил награды сотрудникам КГБ, которые принимали участие в операции по освобождению белорусских граждан.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775977110.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина