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Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине
Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецоперация по освобождению белорусов на Украине готовилась по нескольким вариантам, но обошлось без... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:32
2022-06-03T11:38
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецоперация по освобождению белорусов на Украине готовилась по нескольким вариантам, но обошлось без стрельбы."Хорошо, что она (спецоперация по освобождению белорусов на Украине) прошла по одному из спокойных вариантов. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы", - сказал Лукашенко, его слова приводит госагентство Белта.Лукашенко в апреле сообщил, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, захватила украинская сторона. В этот вторник президент вручил награды сотрудникам КГБ, которые принимали участие в операции по освобождению белорусских граждан.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
11:32 03.06.2022 (обновлено: 11:38 03.06.2022)
 
Лукашенко сообщил подробности операции по освобождению белорусов на Украине

Лукашенко: спецоперация по освобождению белорусов на Украине обошлась без стрельбы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецоперация по освобождению белорусов на Украине готовилась по нескольким вариантам, но обошлось без стрельбы.
"Хорошо, что она (спецоперация по освобождению белорусов на Украине) прошла по одному из спокойных вариантов. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы", - сказал Лукашенко, его слова приводит госагентство Белта.
Лукашенко в апреле сообщил, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Он отмечал, что, в частности, речь идет о белорусских водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, захватила украинская сторона. В этот вторник президент вручил награды сотрудникам КГБ, которые принимали участие в операции по освобождению белорусских граждан.
Здание Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:48
На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске
 
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