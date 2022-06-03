https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792917633.html

Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт

Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 03.06.2022

Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт

Китай может развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, не попадая под действие вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:06

2022-06-03T15:06

2022-06-03T15:06

си цзиньпин

чжан ханьхуэй

россия

цены на нефть

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Китай может развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, не попадая под действие вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада."В Китае уже выработано понимание того, каким образом можно и соблюдать санкции, чтобы не оказаться под ударом вторичных санкций, и вместе с тем развивать торгово-экономические связи с Россией, выполняя поставленную задачу по достижению двустороннего товарооборота в 200 миллиардов долларов", - сказал Нежданов.Он считает, что будет сделан акцент на развитии торговли теми товарами и услугами, которые не подпадают под санкции, будут найдены технологические компании, которые не используют технологии американского происхождения."Вероятно, будет параллельный импорт. Китай попытается извлечь выгоду из возникшей ситуации. Конечно, не все товары, изготовленные в Китае, могут быть поставлены в Россию в этих условиях, но всё, что можно поставлять, то будет поставляться", - добавил он.Эксперт напомнил, что еще в марте официальные представители КНР неоднократно подчёркивали, что Китай выступает против стран, поддерживающих торговые и экономические санкции против России, поскольку эти санкции нарушают законные экономические интересы Китая. "Они говорили, что Китай будет принимать меры для защиты законных прав компаний и частных лиц КНР на ведение нормальных экономических отношений с Россией. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй предложил китайским предпринимателям заполнить вакуум, образовавшийся на российском рынке после ухода западных брендов", - пояснил эксперт."Стремление Китая одновременно поддерживать нормальные торговые отношения с Россией и свой бизнес защищать – это реалистичная позиция. Думаю, так они и будут поступать", - заключил он.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, чжан ханьхуэй, россия, цены на нефть, китай