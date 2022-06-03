https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792917633.html
Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт
Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 03.06.2022
Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт
Китай может развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, не попадая под действие вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:06
2022-06-03T15:06
2022-06-03T15:06
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
россия
цены на нефть
китай
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Китай может развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, не попадая под действие вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада."В Китае уже выработано понимание того, каким образом можно и соблюдать санкции, чтобы не оказаться под ударом вторичных санкций, и вместе с тем развивать торгово-экономические связи с Россией, выполняя поставленную задачу по достижению двустороннего товарооборота в 200 миллиардов долларов", - сказал Нежданов.Он считает, что будет сделан акцент на развитии торговли теми товарами и услугами, которые не подпадают под санкции, будут найдены технологические компании, которые не используют технологии американского происхождения."Вероятно, будет параллельный импорт. Китай попытается извлечь выгоду из возникшей ситуации. Конечно, не все товары, изготовленные в Китае, могут быть поставлены в Россию в этих условиях, но всё, что можно поставлять, то будет поставляться", - добавил он.Эксперт напомнил, что еще в марте официальные представители КНР неоднократно подчёркивали, что Китай выступает против стран, поддерживающих торговые и экономические санкции против России, поскольку эти санкции нарушают законные экономические интересы Китая. "Они говорили, что Китай будет принимать меры для защиты законных прав компаний и частных лиц КНР на ведение нормальных экономических отношений с Россией. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй предложил китайским предпринимателям заполнить вакуум, образовавшийся на российском рынке после ухода западных брендов", - пояснил эксперт."Стремление Китая одновременно поддерживать нормальные торговые отношения с Россией и свой бизнес защищать – это реалистичная позиция. Думаю, так они и будут поступать", - заключил он.
https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html
https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, чжан ханьхуэй, россия, цены на нефть, китай
Китай может развивать отношения с Россией, избегая санкций, заявил эксперт
Эксперт Нежданов: Китай может развивать сотрудничество с Россией, не попадая под санкции
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Китай может развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, не попадая под действие вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, председатель КНР Си Цзиньпин
распорядился изыскать пути оказания финансовой поддержки России
без нарушения санкций Запада.
"В Китае уже выработано понимание того, каким образом можно и соблюдать санкции, чтобы не оказаться под ударом вторичных санкций, и вместе с тем развивать торгово-экономические связи с Россией, выполняя поставленную задачу по достижению двустороннего товарооборота в 200 миллиардов долларов", - сказал Нежданов.
Он считает, что будет сделан акцент на развитии торговли теми товарами и услугами, которые не подпадают под санкции, будут найдены технологические компании, которые не используют технологии американского происхождения.
"Вероятно, будет параллельный импорт. Китай попытается извлечь выгоду из возникшей ситуации. Конечно, не все товары, изготовленные в Китае, могут быть поставлены в Россию в этих условиях, но всё, что можно поставлять, то будет поставляться", - добавил он.
Эксперт напомнил, что еще в марте официальные представители КНР неоднократно подчёркивали, что Китай выступает против стран, поддерживающих торговые и экономические санкции против России, поскольку эти санкции нарушают законные экономические интересы Китая. "Они говорили, что Китай будет принимать меры для защиты законных прав компаний и частных лиц КНР на ведение нормальных экономических отношений с Россией. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
предложил китайским предпринимателям заполнить вакуум, образовавшийся на российском рынке после ухода западных брендов", - пояснил эксперт.
"Стремление Китая одновременно поддерживать нормальные торговые отношения с Россией и свой бизнес защищать – это реалистичная позиция. Думаю, так они и будут поступать", - заключил он.