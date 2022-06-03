https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792897608.html
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:13
2022-06-03T14:13
2022-06-03T14:14
валерий фальков
россия
луганская народная республика
донбасс
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Ростове-на-Дону открылся первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской Народных Республик в образовательное пространство Российской Федерации.В рамках форума главы министерств науки и высшего образования РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования."Это дает возможность нашим вузам более плотно сотрудничать. Партнерские отношения установлены буквально между каждым вузом на территории ЛНР, ДНР и России", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он добавил, что речь идет о возможности организации повышения квалификации преподавателей, включения в реализацию образовательных программ, а также методической помощи вузам Донбасса.
https://ria.ru/20220412/minzdravy-1783177596.html
россия
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, россия, луганская народная республика, донбасс, в мире, донецкая народная республика
14:13 03.06.2022 (обновлено: 14:14 03.06.2022)
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Главы Минобрнауки России, ДНР и ЛНР подписали международные меморандумы о сотрудничестве