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Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:13
2022-06-03T14:14
валерий фальков
россия
луганская народная республика
донбасс
в мире
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Ростове-на-Дону открылся первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской Народных Республик в образовательное пространство Российской Федерации.В рамках форума главы министерств науки и высшего образования РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования."Это дает возможность нашим вузам более плотно сотрудничать. Партнерские отношения установлены буквально между каждым вузом на территории ЛНР, ДНР и России", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он добавил, что речь идет о возможности организации повышения квалификации преподавателей, включения в реализацию образовательных программ, а также методической помощи вузам Донбасса.
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валерий фальков, россия, луганская народная республика, донбасс, в мире, донецкая народная республика
14:13 03.06.2022 (обновлено: 14:14 03.06.2022)
 
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Главы Минобрнауки России, ДНР и ЛНР подписали международные меморандумы о сотрудничестве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Ростове-на-Дону открылся первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской Народных Республик в образовательное пространство Российской Федерации.
В рамках форума главы министерств науки и высшего образования РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования.
"Это дает возможность нашим вузам более плотно сотрудничать. Партнерские отношения установлены буквально между каждым вузом на территории ЛНР, ДНР и России", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Он добавил, что речь идет о возможности организации повышения квалификации преподавателей, включения в реализацию образовательных программ, а также методической помощи вузам Донбасса.
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Валерий ФальковРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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