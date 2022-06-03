https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792897608.html

Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022

Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:13

2022-06-03T14:13

2022-06-03T14:14

валерий фальков

россия

луганская народная республика

донбасс

в мире

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Руководители Минобрнауки России, министерств образования и науки Донецкой и Луганской Народных Республик подписали международные меморандумы о сотрудничестве в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Ростове-на-Дону открылся первый образовательный форум вузов России и Донбасса, который призван способствовать интеграции вузов Донецкой и Луганской Народных Республик в образовательное пространство Российской Федерации.В рамках форума главы министерств науки и высшего образования РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере высшего образования."Это дает возможность нашим вузам более плотно сотрудничать. Партнерские отношения установлены буквально между каждым вузом на территории ЛНР, ДНР и России", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он добавил, что речь идет о возможности организации повышения квалификации преподавателей, включения в реализацию образовательных программ, а также методической помощи вузам Донбасса.

https://ria.ru/20220412/minzdravy-1783177596.html

россия

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

валерий фальков, россия, луганская народная республика, донбасс, в мире, донецкая народная республика