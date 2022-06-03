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Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД - РИА Новости, 03.06.2022
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД
Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:42
2022-06-03T12:42
2022-06-03T12:42
в мире
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы редакций американских СМИ, заявила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова."Если работа российских СМИ - операторов, журналистов - не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры", - сказала Захарова на брифинге."Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства в сфере СМИ... Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами", - отметила она.
https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД
Захарова: Москва жестко ответит, если США не нормализуют условия работы российских СМИ