Рейтинг@Mail.ru
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/smi-1792857665.html
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД - РИА Новости, 03.06.2022
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД
Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:42
2022-06-03T12:42
в мире
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы редакций американских СМИ, заявила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова."Если работа российских СМИ - операторов, журналистов - не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры", - сказала Захарова на брифинге."Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства в сфере СМИ... Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами", - отметила она.
https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:42 03.06.2022
 
Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД

Захарова: Москва жестко ответит, если США не нормализуют условия работы российских СМИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы редакций американских СМИ, заявила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Если работа российских СМИ - операторов, журналистов - не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры", - сказала Захарова на брифинге.
"Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства в сфере СМИ... Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами", - отметила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 17:00
Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России
 
В миреСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала