https://ria.ru/20220603/smi-1792857665.html

Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД

Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД - РИА Новости, 03.06.2022

Глав редакций американских СМИ в России пригласили на встречу в МИД

Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:42

2022-06-03T12:42

2022-06-03T12:42

в мире

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, для разъяснения этого 6 июня в МИД РФ приглашены главы редакций американских СМИ, заявила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова."Если работа российских СМИ - операторов, журналистов - не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры", - сказала Захарова на брифинге."Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства в сфере СМИ... Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами", - отметила она.

https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)