Рейтинг@Mail.ru
Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792970337.html
Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза
Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022
Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза
Компания "Сухой" включена в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:59
2022-06-03T16:59
экономика
россия
украина
евросоюз
санкции
сухой (холдинговая компания)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564113883_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_fffd5b91a6c8c2cabdab2ce31fd2bc58.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Компания "Сухой" включена в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.Компании вменяется в вину производство и поставка техники для Вооруженных сил РФ для использования в военной операции на Украине.Также в список внесен "121 авиационный ремонтный завод", говорится в документе.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792954835.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564113883_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_fc8ea08698803afb0b5605adcab2d7ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, евросоюз, санкции, сухой (холдинговая компания)
16:59 03.06.2022
 
Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза

Компанию "Сухой" включили в список ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска с логотипом компании "Сухой"
Вывеска с логотипом компании Сухой - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вывеска с логотипом компании "Сухой". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Компания "Сухой" включена в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.
Компании вменяется в вину производство и поставка техники для Вооруженных сил РФ для использования в военной операции на Украине.
Также в список внесен "121 авиационный ремонтный завод", говорится в документе.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:35Специальная военная операция на Украине
В новые списки санкций ЕС вошли 65 физлиц и 18 организаций
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвросоюзСанкцииСухой (холдинговая компания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала