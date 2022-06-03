https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792970337.html

Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза

Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022

Компания "Сухой" попала в санкционный список Евросоюза

Компания "Сухой" включена в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:59

2022-06-03T16:59

2022-06-03T16:59

экономика

россия

украина

евросоюз

санкции

сухой (холдинговая компания)

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Компания "Сухой" включена в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.Компании вменяется в вину производство и поставка техники для Вооруженных сил РФ для использования в военной операции на Украине.Также в список внесен "121 авиационный ремонтный завод", говорится в документе.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792954835.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, евросоюз, санкции, сухой (холдинговая компания)