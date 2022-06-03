https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792939543.html
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб - РИА Новости, 03.06.2022
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб
Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:06
2022-06-03T16:06
2022-06-03T16:18
санкции ес в отношении белоруссии
сербия
в мире
хорватия
белоруссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа.В список также вошли гражданин Сербии и гражданка Сербии и Хорватии.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции ес в отношении белоруссии, сербия, в мире, хорватия, белоруссия, евросоюз
16:06 03.06.2022 (обновлено: 16:18 03.06.2022)
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб
В список санкций Евросоюза попали 11 граждан Белоруссии и один гражданин Сербии