https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792939543.html

В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб

В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб - РИА Новости, 03.06.2022

В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб

Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:06

2022-06-03T16:06

2022-06-03T16:18

санкции ес в отношении белоруссии

сербия

в мире

хорватия

белоруссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа.В список также вошли гражданин Сербии и гражданка Сербии и Хорватии.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

сербия

хорватия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции ес в отношении белоруссии, сербия, в мире, хорватия, белоруссия, евросоюз