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В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб - РИА Новости, 03.06.2022
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В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб - РИА Новости, 03.06.2022
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб
Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:06
2022-06-03T16:18
санкции ес в отношении белоруссии
сербия
в мире
хорватия
белоруссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа.В список также вошли гражданин Сербии и гражданка Сербии и Хорватии.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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санкции ес в отношении белоруссии, сербия, в мире, хорватия, белоруссия, евросоюз
16:06 03.06.2022 (обновлено: 16:18 03.06.2022)
 
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб

В список санкций Евросоюза попали 11 граждан Белоруссии и один гражданин Сербии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать граждан Белоруссии внесены в список новых санкций Евросоюза, следует из опубликованного в пятницу документа.
В список также вошли гражданин Сербии и гражданка Сербии и Хорватии.
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 08:00
"Мы всегда под санкциями". Выдержит ли Белоруссия западное давление
 
Санкции ЕС в отношении БелоруссииСербияВ миреХорватияБелоруссияЕвросоюз
 
 
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