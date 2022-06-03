https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933710.html

УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза

УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022

УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза

ПАО "КАМАЗ" и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) включены в санкционные списки Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:55

2022-06-03T15:55

2022-06-03T16:40

экономика

камаз (завод)

евросоюз

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ПАО "КАМАЗ" и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) включены в санкционные списки Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.Им вменяется в вину производство и поставка техники для Вооруженных сил РФ для использования в военной операции на Украине.Кроме того, в списках названы Независимая страховая группа, которая сотрудничает с Минобороны, и производители автомобильных покрышек "Нижнекамский завод грузовых шин" и "Нижнекамскшина". Туда же попало ООО "ТД Кама", которое занимается дистрибуцией их продукции.

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, камаз (завод), евросоюз, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, санкции в отношении россии