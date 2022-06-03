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УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза
УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022
УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза
ПАО "КАМАЗ" и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) включены в санкционные списки Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:55
2022-06-03T15:55
2022-06-03T16:40
экономика
камаз (завод)
евросоюз
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ПАО "КАМАЗ" и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) включены в санкционные списки Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.Им вменяется в вину производство и поставка техники для Вооруженных сил РФ для использования в военной операции на Украине.Кроме того, в списках названы Независимая страховая группа, которая сотрудничает с Минобороны, и производители автомобильных покрышек "Нижнекамский завод грузовых шин" и "Нижнекамскшина". Туда же попало ООО "ТД Кама", которое занимается дистрибуцией их продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, камаз (завод), евросоюз, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, санкции в отношении россии
15:55 03.06.2022 (обновлено: 16:40 03.06.2022)
УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза
Ульяновский и Камский автозаводы попали в новый санкционный список Евросоюза