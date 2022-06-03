https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792863517.html

В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT

В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT - РИА Новости, 03.06.2022

В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT

Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:55

2022-06-03T12:55

2022-06-03T14:33

экономика

россия

санкции

московский кредитный банк

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка, операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", - сообщили в банке."Если платежи идут через границу (вы платите зарубежному контрагенту или он вам) - ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей", - добавили в пресс-службе МКБ.В своем Telegram-канале банк также отметил, что ограничение работы SWIFT никак не повлияет на клиентов. Как обычно будут работать оплата картой, переводы, в том числе и за границу, и все привычные операции."SWIFT - это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", - объяснили в МКБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792824082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, московский кредитный банк