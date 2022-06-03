Рейтинг@Mail.ru
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792863517.html
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT - РИА Новости, 03.06.2022
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT
Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:55
2022-06-03T14:33
экономика
россия
санкции
московский кредитный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543189_0:311:2994:1995_1920x0_80_0_0_031e0523cd5864c6b4f965ff4af737a2.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка, операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", - сообщили в банке."Если платежи идут через границу (вы платите зарубежному контрагенту или он вам) - ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей", - добавили в пресс-службе МКБ.В своем Telegram-канале банк также отметил, что ограничение работы SWIFT никак не повлияет на клиентов. Как обычно будут работать оплата картой, переводы, в том числе и за границу, и все привычные операции."SWIFT - это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", - объяснили в МКБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792824082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80760bd6a79cecdd6224bf9719b109ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции, московский кредитный банк
12:55 03.06.2022 (обновлено: 14:33 03.06.2022)
 
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT

МКБ: ограничения в работе SWIFT не повлияют на проведение банковских операций

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота МКБ
Работа МКБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Работа МКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка, операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
"Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", - сообщили в банке.
"Если платежи идут через границу (вы платите зарубежному контрагенту или он вам) - ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей", - добавили в пресс-службе МКБ.
В своем Telegram-канале банк также отметил, что ограничение работы SWIFT никак не повлияет на клиентов. Как обычно будут работать оплата картой, переводы, в том числе и за границу, и все привычные операции.
"SWIFT - это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", - объяснили в МКБ.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
11:24В мире
Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ
 
ЭкономикаРоссияСанкцииМосковский кредитный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала