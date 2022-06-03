https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792863517.html
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT - РИА Новости, 03.06.2022
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT
Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:55
2022-06-03T12:55
2022-06-03T14:33
экономика
россия
санкции
московский кредитный банк
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка, операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", - сообщили в банке."Если платежи идут через границу (вы платите зарубежному контрагенту или он вам) - ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей", - добавили в пресс-службе МКБ.В своем Telegram-канале банк также отметил, что ограничение работы SWIFT никак не повлияет на клиентов. Как обычно будут работать оплата картой, переводы, в том числе и за границу, и все привычные операции."SWIFT - это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", - объяснили в МКБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792824082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, московский кредитный банк
12:55 03.06.2022 (обновлено: 14:33 03.06.2022)
В МКБ прокомментировали ввод ограничений на работу SWIFT
МКБ: ограничения в работе SWIFT не повлияют на проведение банковских операций
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка, операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
Новый пакет европейских санкции против России
в связи с ситуацией на Украине
, утвержденный в пятницу Советом ЕС
, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка
, Россельхозбанка
и Московского кредитного банка
.
"Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", - сообщили в банке.
"Если платежи идут через границу (вы платите зарубежному контрагенту или он вам) - ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей", - добавили в пресс-службе МКБ.
В своем Telegram-канале
банк также отметил, что ограничение работы SWIFT никак не повлияет на клиентов. Как обычно будут работать оплата картой, переводы, в том числе и за границу, и все привычные операции.
"SWIFT - это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены", - объяснили в МКБ.