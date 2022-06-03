https://ria.ru/20220603/samolet-1792781824.html
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну - РИА Новости, 03.06.2022
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну
Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку, сообщает News First. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:12
2022-06-03T08:12
2022-06-03T11:12
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — РИА Новости. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку, сообщает News First."Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии, и этот судебный запрет будет действовать до 16 июня", — говорится в публикации.По словам истца, он подал жалобу, потому что у него есть мировое соглашение с ответчиком — ОАО "Российские авиалинии".Борт "Аэрофлота" должен был вылететь из Коломбо накануне утром, в 10:20, и прилететь в Москву в 19:35. Как сообщил туроператор "Интурист", пассажиров расселили в отеле, а в самой компании ждут информации от перевозчика.
https://ria.ru/20220524/shri-lanka-1790360714.html
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РИА Новости
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новости - туризм, шри-ланка, коломбо, аэрофлот, интурист, ирландия
08:12 03.06.2022 (обновлено: 11:12 03.06.2022)
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну
Суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" до 16 июня покидать Шри-Ланку