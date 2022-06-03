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Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну - РИА Новости, 03.06.2022
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну
Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку, сообщает News First. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:12
2022-06-03T11:12
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шри-ланка
коломбо
аэрофлот
интурист
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — РИА Новости. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку, сообщает News First."Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии, и этот судебный запрет будет действовать до 16 июня", — говорится в публикации.По словам истца, он подал жалобу, потому что у него есть мировое соглашение с ответчиком — ОАО "Российские авиалинии".Борт "Аэрофлота" должен был вылететь из Коломбо накануне утром, в 10:20, и прилететь в Москву в 19:35. Как сообщил туроператор "Интурист", пассажиров расселили в отеле, а в самой компании ждут информации от перевозчика.
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новости - туризм, шри-ланка, коломбо, аэрофлот, интурист, ирландия
08:12 03.06.2022 (обновлено: 11:12 03.06.2022)
 
Суд на Шри-Ланке запретил самолету "Аэрофлота" покидать страну

Суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" до 16 июня покидать Шри-Ланку

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле
Самолет Аэрофлота на летном поле - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" на летном поле. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — РИА Новости. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку, сообщает News First.
"Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии, и этот судебный запрет будет действовать до 16 июня", — говорится в публикации.
По словам истца, он подал жалобу, потому что у него есть мировое соглашение с ответчиком — ОАО "Российские авиалинии".
Борт "Аэрофлота" должен был вылететь из Коломбо накануне утром, в 10:20, и прилететь в Москву в 19:35. Как сообщил туроператор "Интурист", пассажиров расселили в отеле, а в самой компании ждут информации от перевозчика.
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