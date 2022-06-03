https://ria.ru/20220603/rubezhnoe-1792790382.html
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном - РИА Новости, 03.06.2022
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном
Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:26
2022-06-03T09:26
2022-06-03T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, они провели осмотр многоквартирных домов с целью фиксации противоправной деятельности Вооружённых формирований Украины. Также следователи допрашивают мирных жителей, которые рассказывают о противоправных действиях со стороны украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следователей в городе Рубежное
Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передает корреспондент РИА Новости
2022-06-03T09:26
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
09:26 03.06.2022 (обновлено: 10:26 03.06.2022)
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном
Российские следователи зафиксировали преступления украинских военных в Рубежном в ЛНР