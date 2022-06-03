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Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/rubezhnoe-1792790382.html
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном - РИА Новости, 03.06.2022
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном
Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:26
2022-06-03T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, они провели осмотр многоквартирных домов с целью фиксации противоправной деятельности Вооружённых формирований Украины. Также следователи допрашивают мирных жителей, которые рассказывают о противоправных действиях со стороны украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
украина
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60
353
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Работа следователей в городе Рубежное
Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передает корреспондент РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
09:26 03.06.2022 (обновлено: 10:26 03.06.2022)
 
Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном

Российские следователи зафиксировали преступления украинских военных в Рубежном в ЛНР

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, они провели осмотр многоквартирных домов с целью фиксации противоправной деятельности Вооружённых формирований Украины. Также следователи допрашивают мирных жителей, которые рассказывают о противоправных действиях со стороны украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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