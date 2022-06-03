https://ria.ru/20220603/rubezhnoe-1792790382.html

Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном

Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном - РИА Новости, 03.06.2022

Российские следователи зафиксировали преступления ВСУ в Рубежном

Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:26

2022-06-03T09:26

2022-06-03T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, они провели осмотр многоквартирных домов с целью фиксации противоправной деятельности Вооружённых формирований Украины. Также следователи допрашивают мирных жителей, которые рассказывают о противоправных действиях со стороны украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

украина

россия

донбасс

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей в городе Рубежное Следователи СК РФ провели следственные действия в городе Рубежное (ЛНР), передает корреспондент РИА Новости 2022-06-03T09:26 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)