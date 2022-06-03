Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/roskosmos-1792966625.html
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года - РИА Новости, 03.06.2022
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года
Роскосмос может запустить до конца 2022 года часть спутников, изначально планировавшихся на 2023 год, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:52
2022-06-03T16:53
космос - риа наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Роскосмос может запустить до конца 2022 года часть спутников, изначально планировавшихся на 2023 год, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Дело в том, что мы сейчас формируем окончание работ, которые планировали на следующий год, чтобы до конца года запустить эти космические аппараты", - сказал он на пресс-конференции после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-20" с МКС.Он уточнил, что с космодрома "Восточный", как и планировалось, пройдут пять пусков, а других космодромов, в том числе Байконура, могут быть запущены от 15 до 20 аппаратов.
https://ria.ru/20220412/sputniki-1783040035.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос
16:52 03.06.2022 (обновлено: 16:53 03.06.2022)
 
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года

Рогозин: "Роскосмос" планирует запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Роскосмос может запустить до конца 2022 года часть спутников, изначально планировавшихся на 2023 год, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Дело в том, что мы сейчас формируем окончание работ, которые планировали на следующий год, чтобы до конца года запустить эти космические аппараты", - сказал он на пресс-конференции после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-20" с МКС.
Он уточнил, что с космодрома "Восточный", как и планировалось, пройдут пять пусков, а других космодромов, в том числе Байконура, могут быть запущены от 15 до 20 аппаратов.
Рогозин: Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас – море - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 10:21
России нужно больше спутников, а не ракет и двигателей, заявил Рогозин
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала