https://ria.ru/20220603/roskosmos-1792966625.html
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года - РИА Новости, 03.06.2022
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года
Роскосмос может запустить до конца 2022 года часть спутников, изначально планировавшихся на 2023 год, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:52
2022-06-03T16:52
2022-06-03T16:53
космос - риа наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
роскосмос
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Роскосмос может запустить до конца 2022 года часть спутников, изначально планировавшихся на 2023 год, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Дело в том, что мы сейчас формируем окончание работ, которые планировали на следующий год, чтобы до конца года запустить эти космические аппараты", - сказал он на пресс-конференции после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-20" с МКС.Он уточнил, что с космодрома "Восточный", как и планировалось, пройдут пять пусков, а других космодромов, в том числе Байконура, могут быть запущены от 15 до 20 аппаратов.
https://ria.ru/20220412/sputniki-1783040035.html
байконур (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос
16:52 03.06.2022 (обновлено: 16:53 03.06.2022)
"Роскосмос" может запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года
Рогозин: "Роскосмос" планирует запустить в этом году часть спутников по планам 2023 года