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Госкомиссия разрешила запуск с Байконура ракеты в честь ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Госкомиссия разрешила запуск с Байконура ракеты в честь ДНР и ЛНР
Госкомиссия разрешила запуск с Байконура ракеты в честь ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
Госкомиссия разрешила запуск с Байконура ракеты в честь ДНР и ЛНР
Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", сообщает в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:42
2022-06-03T10:16
космос
байконур (город)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", сообщает в пятницу "Роскосмос"."На Байконуре состоялось заседание государственной комиссии, на котором рассмотрены вопросы готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" под именем "Донбасс" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20". Принято решение на заправку носителя топливом и пуск", - говорится в сообщении.Заправка уже началась. Старт ракеты назначен на 12.32 мск. Через несколько минут после пуска корабль выйдет на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 16.02 мск.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик."Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.Также на корабле находятся укладки для экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем человека, влияния факторов полета на организм, разработки новых стерилизующих средств, а также по исследованию влияния микроорганизмов на прочность материалов в космосе.Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос.Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.
https://ria.ru/20220601/mks-1792347120.html
https://ria.ru/20220526/stereotipy-1790836258.html
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байконур (город)
донецкая народная республика
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космос, байконур (город), донецкая народная республика, луганская народная республика
09:42 03.06.2022 (обновлено: 10:16 03.06.2022)
 
Госкомиссия разрешила запуск с Байконура ракеты в честь ДНР и ЛНР

Госкомиссия дала добро на пуск с Байконура ракеты с "Прогрессом МС-20" в честь ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония поднятия флагов ЛНР и ДНР перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Церемония поднятия флагов ЛНР и ДНР перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", сообщает в пятницу "Роскосмос".
"На Байконуре состоялось заседание государственной комиссии, на котором рассмотрены вопросы готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" под именем "Донбасс" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20". Принято решение на заправку носителя топливом и пуск", - говорится в сообщении.
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Заправка уже началась. Старт ракеты назначен на 12.32 мск. Через несколько минут после пуска корабль выйдет на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 16.02 мск.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.
"Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду.
Также на корабле находятся укладки для экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем человека, влияния факторов полета на организм, разработки новых стерилизующих средств, а также по исследованию влияния микроорганизмов на прочность материалов в космосе.
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Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос.
Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.
Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.
В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.
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КосмосБайконур (город)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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