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Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220603/puteshestviya-1792516280.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми - РИА Новости, 03.06.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми
Определены самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T03:40
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туризм
туризм
новости - туризм
москва
сочи
санкт-петербург
куда поехать в выходные
туристы
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов на период с 1 июня по 31 августа. Оказалось, что большинство семей с детьми планируют отправиться летом в Москву — туда оплачено 21,6 процента проездных документов. За год этот показатель вырос на семь процентов.В Сочи полетят 18,1 процента клиентов сервиса. Это направление стало популярнее на 56 процентов.В Санкт-Петербург планируют визит 8,8 процента путешественников, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.По сравнению с прошлым годом в 2,8 раза увеличилась популярность Махачкалы, доля которой составила 6,2 процента. В Симферополь оформили 4,1 процента заказов, что в три раза меньше, чем год назад.В десятку самых востребованных направлений вошли также Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск.Среди популярных зарубежных маршрутов лидирует Армения — четверть отдыхающих полетят туда. Турцию выбрал каждый пятый турист, Киргизию — 15 процентов пользователей.
https://ria.ru/20220601/shkolniki-1792366029.html
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москва
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, москва, сочи, санкт-петербург, куда поехать в выходные, туристы, куда можно лететь, симферополь, махачкала, екатеринбург, уфа, минеральные воды, новосибирск, дети
03:40 03.06.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми

OneTwoTrip: самостоятельные туристы с детьми для отдыха летом выбирают Сочи и две столицы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной вдоль у Массандровского пляжа в Ялте
Отдыхающие на набережной вдоль у Массандровского пляжа в Ялте - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов на период с 1 июня по 31 августа. Оказалось, что большинство семей с детьми планируют отправиться летом в Москву — туда оплачено 21,6 процента проездных документов. За год этот показатель вырос на семь процентов.
В Сочи полетят 18,1 процента клиентов сервиса. Это направление стало популярнее на 56 процентов.
В Санкт-Петербург планируют визит 8,8 процента путешественников, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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По сравнению с прошлым годом в 2,8 раза увеличилась популярность Махачкалы, доля которой составила 6,2 процента. В Симферополь оформили 4,1 процента заказов, что в три раза меньше, чем год назад.
В десятку самых востребованных направлений вошли также Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск.

Среди популярных зарубежных маршрутов лидирует Армения — четверть отдыхающих полетят туда. Турцию выбрал каждый пятый турист, Киргизию — 15 процентов пользователей.
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