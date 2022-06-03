https://ria.ru/20220603/puteshestviya-1792516280.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми - РИА Новости, 03.06.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий летом у туристов с детьми

Определены самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:40

2022-06-03T03:40

2022-06-03T03:40

туризм

туризм

новости - туризм

москва

сочи

санкт-петербург

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для летних поездок у самостоятельных туристов с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов на период с 1 июня по 31 августа. Оказалось, что большинство семей с детьми планируют отправиться летом в Москву — туда оплачено 21,6 процента проездных документов. За год этот показатель вырос на семь процентов.В Сочи полетят 18,1 процента клиентов сервиса. Это направление стало популярнее на 56 процентов.В Санкт-Петербург планируют визит 8,8 процента путешественников, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.По сравнению с прошлым годом в 2,8 раза увеличилась популярность Махачкалы, доля которой составила 6,2 процента. В Симферополь оформили 4,1 процента заказов, что в три раза меньше, чем год назад.В десятку самых востребованных направлений вошли также Минеральные Воды, Калининград, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск.Среди популярных зарубежных маршрутов лидирует Армения — четверть отдыхающих полетят туда. Турцию выбрал каждый пятый турист, Киргизию — 15 процентов пользователей.

https://ria.ru/20220601/shkolniki-1792366029.html

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

москва

сочи

санкт-петербург

симферополь

махачкала

екатеринбург

уфа

минеральные воды

новосибирск

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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