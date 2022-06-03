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Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту - РИА Новости, 03.06.2022
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Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту - РИА Новости, 03.06.2022
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-20", который через три с небольшим часа прибудет на МКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:47
2022-06-03T16:00
космос - риа наука
луганская народная республика
донецкая народная республика
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-20", который через три с небольшим часа прибудет на МКС, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала с площадки №31 космодрома в 12.32 мск. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС. Он сделает два витка вокруг Земли, а стыковка намечена на 16.02 мск."Прогресс МС-20" привезет на стацию топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов, наноспутники и 3D-принтер.Пуск посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.
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Пуск названной в честь Донбасса ракеты "Союз-2.1.а" с Байконура
Пуск названной в честь Донбасса ракеты "Союз-2.1.а" с Байконура
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космос - риа наука, луганская народная республика, донецкая народная республика, международная космическая станция (мкс), россия
12:47 03.06.2022 (обновлено: 16:00 03.06.2022)
 
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту

Грузовой корабль "Прогресс МС-20", везущий на МКС 3D-принтер, вышел на орбиту

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-20", который через три с небольшим часа прибудет на МКС, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала с площадки №31 космодрома в 12.32 мск. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС. Он сделает два витка вокруг Земли, а стыковка намечена на 16.02 мск.
"Прогресс МС-20" привезет на стацию топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов, наноспутники и 3D-принтер.
Пуск посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 10:09Наука
Рогозин рассказал о планах на запуск легкой версии ракеты "Ангара"
 
Космос - РИА НаукаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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