https://ria.ru/20220603/progress-1792859380.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту - РИА Новости, 03.06.2022

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-20", который через три с небольшим часа прибудет на МКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:47

2022-06-03T12:47

2022-06-03T16:00

космос - риа наука

луганская народная республика

донецкая народная республика

международная космическая станция (мкс)

россия

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-20", который через три с небольшим часа прибудет на МКС, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала с площадки №31 космодрома в 12.32 мск. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС. Он сделает два витка вокруг Земли, а стыковка намечена на 16.02 мск."Прогресс МС-20" привезет на стацию топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов, наноспутники и 3D-принтер.Пуск посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Пуск названной в честь Донбасса ракеты "Союз-2.1.а" с Байконура Пуск названной в честь Донбасса ракеты "Союз-2.1.а" с Байконура 2022-06-03T12:47 true PT1M59S

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Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, луганская народная республика, донецкая народная республика, международная космическая станция (мкс), россия