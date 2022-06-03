https://ria.ru/20220603/priznanie-1792775242.html

Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР

Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР - РИА Новости, 03.06.2022

Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T06:16

2022-06-03T06:16

2022-06-03T06:17

в мире

армения

нагорный карабах

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян."С Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет", - сказал Бегларян.По его словам, можно утверждать, что фактически Армения признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи – "как равный с равным".

https://ria.ru/20220603/karabakh-1792770635.html

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, армения, нагорный карабах