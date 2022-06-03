https://ria.ru/20220603/priznanie-1792775242.html
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР - РИА Новости, 03.06.2022
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:16
2022-06-03T06:16
2022-06-03T06:17
в мире
армения
нагорный карабах
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян."С Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет", - сказал Бегларян.По его словам, можно утверждать, что фактически Армения признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи – "как равный с равным".
https://ria.ru/20220603/karabakh-1792770635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорный карабах
06:16 03.06.2022 (обновлено: 06:17 03.06.2022)
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР
Госминистр НКР Бегларян: Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, но подвижек нет