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Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР - РИА Новости, 03.06.2022
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Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР - РИА Новости, 03.06.2022
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:16
2022-06-03T06:17
в мире
армения
нагорный карабах
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян."С Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет", - сказал Бегларян.По его словам, можно утверждать, что фактически Армения признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи – "как равный с равным".
https://ria.ru/20220603/karabakh-1792770635.html
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в мире, армения, нагорный карабах
06:16 03.06.2022 (обновлено: 06:17 03.06.2022)
 
Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, заявил госминистр НКР

Госминистр НКР Бегларян: Карабах ведет переговоры с Арменией о признании, но подвижек нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе
Прохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры о ее признании, но подвижек пока нет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян.
Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, но в настоящее время подвижек по данному вопросу пока нет", - сказал Бегларян.
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
03:13
В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном
По его словам, можно утверждать, что фактически Армения признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи – "как равный с равным".
 
В миреАрменияНагорный Карабах
 
 
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