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Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона - РИА Новости, 03.06.2022
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона
Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:03
2022-06-03T16:03
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Упрощение процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории субъекта Российской Федерации. Срок – 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, владимир путин, россия
16:03 03.06.2022
 
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона

Президент Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона

© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара
Последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории регионов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Упрощение процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории субъекта Российской Федерации. Срок – 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
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