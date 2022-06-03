https://ria.ru/20220603/pozhary-1792937834.html

Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона

Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона - РИА Новости, 03.06.2022

Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:03

2022-06-03T16:03

2022-06-03T16:03

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Упрощение процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории субъекта Российской Федерации. Срок – 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия