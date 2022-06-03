https://ria.ru/20220603/pozhary-1792937834.html
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона - РИА Новости, 03.06.2022
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона
Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:03
2022-06-03T16:03
2022-06-03T16:03
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину до 1 ноября упростить процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Упрощение процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории субъекта Российской Федерации. Срок – 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона
Президент Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона