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Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали - РИА Новости, 03.06.2022
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Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали
Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали - РИА Новости, 03.06.2022
Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали
Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:43
2022-06-03T12:44
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.32 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:43 03.06.2022 (обновлено: 12:44 03.06.2022)
 
Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали

В МЧС заявили, что пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" ликвидирован

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВозгорание в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Возгорание в бизнес-центре Гранд Сетунь плаза на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Возгорание в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.32 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
 
Пожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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