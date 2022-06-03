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Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали

Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали - РИА Новости, 03.06.2022

Пожар в московском бизнес-центре ликвидировали

Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:43

2022-06-03T12:43

2022-06-03T12:44

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.32 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

москва

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2022

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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)