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Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре

Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022

Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре

Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:39

2022-06-03T10:39

2022-06-03T11:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" достигла 1 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут 180 человек, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве 2022-06-03T10:39 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, видео