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Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:39
2022-06-03T10:39
2022-06-03T11:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" достигла 1 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут 180 человек, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
2022-06-03T10:39
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, видео
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2022-06-03T10:39
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PT1M06S
10:39 03.06.2022 (обновлено: 11:02 03.06.2022)
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
Экстренные службы назвали поджог одной из возможных причин пожара в "Гранд Сетунь плазе"