Рейтинг@Mail.ru
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/pozhar-1792809219.html
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:39
2022-06-03T11:02
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792813785_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_37defe151acef4b3b46ccd6f5b19b121.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" достигла 1 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут 180 человек, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
2022-06-03T10:39
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792813785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27bb74aae3e05845010f17cabf392415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, видео
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2022-06-03T10:39
true
PT1M06S
10:39 03.06.2022 (обновлено: 11:02 03.06.2022)
 
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре

Экстренные службы назвали поджог одной из возможных причин пожара в "Гранд Сетунь плазе"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза"
Пожар в БЦ Гранд Сетунь плаза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" достигла 1 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут 180 человек, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала