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В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022
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В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами
В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022
В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами
Четырнадцатилетний мальчик в селе Улыбино Новосибирской области погиб после того, как на него упали незакрепленные футбольные ворота, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:25
2022-06-03T09:26
происшествия
новосибирская область
искитимский район
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик в селе Улыбино Новосибирской области погиб после того, как на него упали незакрепленные футбольные ворота, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По предварительным данным, 2 июня 14-летний мальчик со знакомыми ребятами отправился поиграть в футбол на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти).В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщила, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка. В ведомстве пояснили, что после игры в футбол подросток повис на воротах и начал их раскачивать, в результате конструкция упала ему на грудь. Семья погибшего и классный руководитель характеризуются положительно.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, искитимский район
09:25 03.06.2022 (обновлено: 09:26 03.06.2022)
 
В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами

В новосибирском селе Улыбино 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик в селе Улыбино Новосибирской области погиб после того, как на него упали незакрепленные футбольные ворота, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, 2 июня 14-летний мальчик со знакомыми ребятами отправился поиграть в футбол на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района.
"После окончания игры потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти).
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщила, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка. В ведомстве пояснили, что после игры в футбол подросток повис на воротах и начал их раскачивать, в результате конструкция упала ему на грудь. Семья погибшего и классный руководитель характеризуются положительно.
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