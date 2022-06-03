https://ria.ru/20220603/podrostok-1792790076.html

В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами

В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022

В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами

Четырнадцатилетний мальчик в селе Улыбино Новосибирской области погиб после того, как на него упали незакрепленные футбольные ворота, возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:25

2022-06-03T09:25

2022-06-03T09:26

происшествия

новосибирская область

искитимский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик в селе Улыбино Новосибирской области погиб после того, как на него упали незакрепленные футбольные ворота, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По предварительным данным, 2 июня 14-летний мальчик со знакомыми ребятами отправился поиграть в футбол на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти).В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщила, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка. В ведомстве пояснили, что после игры в футбол подросток повис на воротах и начал их раскачивать, в результате конструкция упала ему на грудь. Семья погибшего и классный руководитель характеризуются положительно.

https://ria.ru/20211007/sk-1753512229.html

новосибирская область

искитимский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, искитимский район