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Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.06.2022
Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:05
2022-06-03T09:05
2022-06-03T14:08
сочи
россия
африканский союз
владимир путин
в мире
маки салл
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СОЧИ, 3 июн — РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Салл обсудят развитие российско-сенегальских отношений, а также взаимодействие Москвы с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента. В конце мая Салл заявил, что собирается посетить Россию и Украину в качестве председателя Афросоюза, по его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса президента Сенегала сообщало, что темой встречи станет разблокирование запасов зерна и удобрений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, африканский союз, владимир путин, в мире, маки салл
09:05 03.06.2022 (обновлено: 14:08 03.06.2022)
Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Глава Сенегала Маки Салл прибыл в Сочи для переговоров с президентом Путиным