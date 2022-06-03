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Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.06.2022

Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:05

2022-06-03T09:05

2022-06-03T14:08

сочи

россия

африканский союз

владимир путин

в мире

маки салл

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СОЧИ, 3 июн — РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Салл обсудят развитие российско-сенегальских отношений, а также взаимодействие Москвы с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента. В конце мая Салл заявил, что собирается посетить Россию и Украину в качестве председателя Афросоюза, по его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса президента Сенегала сообщало, что темой встречи станет разблокирование запасов зерна и удобрений.

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сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сочи, россия, африканский союз, владимир путин, в мире, маки салл