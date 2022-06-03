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Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.06.2022
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Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным - РИА Новости, 03.06.2022
Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:05
2022-06-03T14:08
сочи
россия
африканский союз
владимир путин
в мире
маки салл
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СОЧИ, 3 июн — РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Салл обсудят развитие российско-сенегальских отношений, а также взаимодействие Москвы с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента. В конце мая Салл заявил, что собирается посетить Россию и Украину в качестве председателя Афросоюза, по его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса президента Сенегала сообщало, что темой встречи станет разблокирование запасов зерна и удобрений.
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сочи, россия, африканский союз, владимир путин, в мире, маки салл
09:05 03.06.2022 (обновлено: 14:08 03.06.2022)
 
Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Глава Сенегала Маки Салл прибыл в Сочи для переговоров с президентом Путиным

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл
Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл. Архивное фото
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СОЧИ, 3 июн — РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"В Сочи прибыл президент Республики Сенегал, председатель Африканского союза Макки Салл для переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Салл обсудят развитие российско-сенегальских отношений, а также взаимодействие Москвы с Африканским союзом, включая расширение политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.
В конце мая Салл заявил, что собирается посетить Россию и Украину в качестве председателя Афросоюза, по его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.
Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике офиса президента Сенегала сообщало, что темой встречи станет разблокирование запасов зерна и удобрений.
Казань - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 10:08Республика Татарстан
Татарстан и Сенегал будут работать над расширением сотрудничества
 
СочиРоссияАфриканский союзВладимир ПутинВ миреМаки Салл
 
 
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