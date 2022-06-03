Рейтинг@Mail.ru
Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792816172.html
Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву
Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.06.2022
Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву
Поставки Вашингтоном оружия Украине создают угрозу возле российских границ, это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:56
2022-06-03T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
ситуация в днр и лнр
совет федерации рф
григорий карасин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/72/1506527242_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_8eb49a0a04a3a064687d4e7cac8290f2.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставки Вашингтоном оружия Украине создают угрозу возле российских границ, это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Послушал эмоциональную речь (президента США Джо) Байдена по случаю убийства 19 детей и 2 учителей в техасской школе. Жуткое, трагическое событие. Снова американцы повели речь об ужесточении законодательства по контролю за приобретением оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.При этом возникает закономерный вопрос – "а решение о поставках современного летального вооружения на Украину в руки безответственных политиканов и боевиков-националистов не станет ли сознательной провокацией массовых убийств и разрушений", отметил Карасин.По мнению сенатора, это типичный случай двойных стандартов. "Причем в данном случае речь идет о возможности стратегической беды вблизи российских границ. Это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире", - подчеркнул он.Карасин полагает, что американцам пора принять "освежающий душ" и задуматься, куда вся эта "стратегия" может завести мировое сообщество. "Пока этот вопрос остается без внятного ответа", - отметил он.
https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/72/1506527242_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d54b7510a98a31a673ac1a9a80674842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, григорий карасин, россия
10:56 03.06.2022
 
Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву

Сенатор Карасин: поставки США оружия на Украину создают угрозу возле границ России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставки Вашингтоном оружия Украине создают угрозу возле российских границ, это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Послушал эмоциональную речь (президента США Джо) Байдена по случаю убийства 19 детей и 2 учителей в техасской школе. Жуткое, трагическое событие. Снова американцы повели речь об ужесточении законодательства по контролю за приобретением оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:32
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден
При этом возникает закономерный вопрос – "а решение о поставках современного летального вооружения на Украину в руки безответственных политиканов и боевиков-националистов не станет ли сознательной провокацией массовых убийств и разрушений", отметил Карасин.
По мнению сенатора, это типичный случай двойных стандартов. "Причем в данном случае речь идет о возможности стратегической беды вблизи российских границ. Это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире", - подчеркнул он.
Карасин полагает, что американцам пора принять "освежающий душ" и задуматься, куда вся эта "стратегия" может завести мировое сообщество. "Пока этот вопрос остается без внятного ответа", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФГригорий КарасинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала