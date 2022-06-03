Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву
Сенатор Карасин: поставки США оружия на Украину создают угрозу возле границ России
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставки Вашингтоном оружия Украине создают угрозу возле российских границ, это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Послушал эмоциональную речь (президента США Джо) Байдена по случаю убийства 19 детей и 2 учителей в техасской школе. Жуткое, трагическое событие. Снова американцы повели речь об ужесточении законодательства по контролю за приобретением оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом возникает закономерный вопрос – "а решение о поставках современного летального вооружения на Украину в руки безответственных политиканов и боевиков-националистов не станет ли сознательной провокацией массовых убийств и разрушений", отметил Карасин.
По мнению сенатора, это типичный случай двойных стандартов. "Причем в данном случае речь идет о возможности стратегической беды вблизи российских границ. Это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире", - подчеркнул он.
Карасин полагает, что американцам пора принять "освежающий душ" и задуматься, куда вся эта "стратегия" может завести мировое сообщество. "Пока этот вопрос остается без внятного ответа", - отметил он.