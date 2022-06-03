https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792816172.html

Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву

Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.06.2022

Сенатор заявил об угрозе возле границ России из-за поставок оружия Киеву

Поставки Вашингтоном оружия Украине создают угрозу возле российских границ, это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:56

2022-06-03T10:56

2022-06-03T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

григорий карасин

россия

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Поставки Вашингтоном оружия Украине создают угрозу возле российских границ, это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Послушал эмоциональную речь (президента США Джо) Байдена по случаю убийства 19 детей и 2 учителей в техасской школе. Жуткое, трагическое событие. Снова американцы повели речь об ужесточении законодательства по контролю за приобретением оружия", - написал политик в своем Telegram-канале.При этом возникает закономерный вопрос – "а решение о поставках современного летального вооружения на Украину в руки безответственных политиканов и боевиков-националистов не станет ли сознательной провокацией массовых убийств и разрушений", отметил Карасин.По мнению сенатора, это типичный случай двойных стандартов. "Причем в данном случае речь идет о возможности стратегической беды вблизи российских границ. Это должно настораживать всех думающих государственных деятелей как в США, так и во всем мире", - подчеркнул он.Карасин полагает, что американцам пора принять "освежающий душ" и задуматься, куда вся эта "стратегия" может завести мировое сообщество. "Пока этот вопрос остается без внятного ответа", - отметил он.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, григорий карасин, россия