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Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии - РИА Новости, 03.06.2022
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Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии - РИА Новости, 03.06.2022
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии
Молдавский депутат-социалист Григорий Новак опроверг слухи, что в офисе Соцпартии в Кишиневе прошли обыски, прокуроры всего лишь изъяли бухгалтерские документы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молдавский депутат-социалист Григорий Новак опроверг слухи, что в офисе Соцпартии в Кишиневе прошли обыски, прокуроры всего лишь изъяли бухгалтерские документы по делу экс-президента Игоря Додона о незаконном финансировании политформирования.Накануне глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила РИА Новости, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования."Чтобы всем было ясно: никаких обысков, как об этом говорят, не было, прокуроры пришли с постановлением, просили какие-то бухгалтерские документы - это была законная акция, они должны были ознакомиться документами, которые, возможно, представляют интерес для следствия", - сказал Новак в эфире телеканала N4.Он заявил, что экс-президент Додон продолжает пользоваться поддержкой членов Партии социалистов, поскольку он остается почетным председателем политсилы.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220530/dodon-1791664689.html
https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792674649.html
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в мире, игорь додон, молдавия
12:04 03.06.2022
 
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии

Депутат-социалист Новак: обыска в офисе Соцпартии Молдавии в Кишиневе не было

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молдавский депутат-социалист Григорий Новак опроверг слухи, что в офисе Соцпартии в Кишиневе прошли обыски, прокуроры всего лишь изъяли бухгалтерские документы по делу экс-президента Игоря Додона о незаконном финансировании политформирования.
Накануне глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила РИА Новости, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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"Чтобы всем было ясно: никаких обысков, как об этом говорят, не было, прокуроры пришли с постановлением, просили какие-то бухгалтерские документы - это была законная акция, они должны были ознакомиться документами, которые, возможно, представляют интерес для следствия", - сказал Новак в эфире телеканала N4.
Он заявил, что экс-президент Додон продолжает пользоваться поддержкой членов Партии социалистов, поскольку он остается почетным председателем политсилы.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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