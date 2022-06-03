https://ria.ru/20220603/obysk-1792842276.html
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии - РИА Новости, 03.06.2022
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии
Молдавский депутат-социалист Григорий Новак опроверг слухи, что в офисе Соцпартии в Кишиневе прошли обыски, прокуроры всего лишь изъяли бухгалтерские документы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
в мире
игорь додон
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молдавский депутат-социалист Григорий Новак опроверг слухи, что в офисе Соцпартии в Кишиневе прошли обыски, прокуроры всего лишь изъяли бухгалтерские документы по делу экс-президента Игоря Додона о незаконном финансировании политформирования.Накануне глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила РИА Новости, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования."Чтобы всем было ясно: никаких обысков, как об этом говорят, не было, прокуроры пришли с постановлением, просили какие-то бухгалтерские документы - это была законная акция, они должны были ознакомиться документами, которые, возможно, представляют интерес для следствия", - сказал Новак в эфире телеканала N4.Он заявил, что экс-президент Додон продолжает пользоваться поддержкой членов Партии социалистов, поскольку он остается почетным председателем политсилы.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220530/dodon-1791664689.html
https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792674649.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
Молдавский депутат опроверг слухи об обысках в офисе Соцпартии
Депутат-социалист Новак: обыска в офисе Соцпартии Молдавии в Кишиневе не было
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости.
Молдавский депутат-социалист Григорий Новак опроверг
слухи, что в офисе Соцпартии в Кишиневе прошли обыски, прокуроры всего лишь изъяли бухгалтерские документы по делу экс-президента Игоря Додона о незаконном финансировании политформирования.
Накануне глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила РИА Новости, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии
, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон
обвиняется в незаконном финансировании политформирования.
"Чтобы всем было ясно: никаких обысков, как об этом говорят, не было, прокуроры пришли с постановлением, просили какие-то бухгалтерские документы - это была законная акция, они должны были ознакомиться документами, которые, возможно, представляют интерес для следствия", - сказал Новак в эфире телеканала N4.
Он заявил, что экс-президент Додон продолжает пользоваться поддержкой членов Партии социалистов, поскольку он остается почетным председателем политсилы.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".