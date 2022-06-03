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Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:02
2022-06-03T17:02
2022-06-03T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
буденновский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.28 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Буденновский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буденновский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"
Представительство ДНР заявило, что ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"