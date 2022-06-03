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Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:02

2022-06-03T17:02

2022-06-03T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

буденновский район

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.28 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Буденновский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

буденновский район

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, буденновский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика