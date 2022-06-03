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Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/obstrel-1792912623.html
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:55
2022-06-03T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли ж/д станцию Донецк-Северный. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Привокзальной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220603/yasinovataya-1792905115.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
14:55 03.06.2022
 
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный

Штаб теробороны ДНР: украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли ж/д станцию Донецк-Северный. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Привокзальной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
14:36Специальная военная операция на Украине
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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