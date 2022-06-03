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Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:55
2022-06-03T14:55
2022-06-03T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли ж/д станцию Донецк-Северный. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Привокзальной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220603/yasinovataya-1792905115.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный
Штаб теробороны ДНР: украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный