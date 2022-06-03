https://ria.ru/20220603/obstrel-1792912623.html

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:55

2022-06-03T14:55

2022-06-03T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли ж/д станцию Донецк-Северный. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Привокзальной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220603/yasinovataya-1792905115.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины