13:17 03.06.2022 (обновлено: 13:19 03.06.2022)
ВСУ обстреляли Александровку в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 122 миллиметра
Последствия обстрела в Александровке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - н.п. Красногоровка - н.п. Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.