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Украинские военные обстреляли Байрак и Сигнальное в ДНР

Украинские военные обстреляли Байрак и Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские военные обстреляли Байрак и Сигнальное в ДНР

Украинские войска обстреляли поселки Байрак и Сигнальное в Донецкой Народной Республике, выпустив две мины и четыре снаряда калибром 120 и 122 миллиметра,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:44

2022-06-03T12:44

2022-06-03T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Байрак и Сигнальное в Донецкой Народной Республике, выпустив две мины и четыре снаряда калибром 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Байрак: выпущено две мины калибром 120 мм; 10:40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено четыре снаряда... (калибром - ред.) 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр