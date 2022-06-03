https://ria.ru/20220603/nkr-1792788123.html

В Карабахе заявили о необходимости присутствия российских миротворцев

В Карабахе заявили о необходимости присутствия российских миротворцев - РИА Новости, 03.06.2022

В Карабахе заявили о необходимости присутствия российских миротворцев

Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, а в настоящее время их присутствие особенно необходимо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:11

2022-06-03T09:11

2022-06-03T09:11

в мире

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, а в настоящее время их присутствие особенно необходимо, заявил в интервью РИА Новости государственный министр Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.Он отметил, что власти НКР хотят присутствия в регионе российских миротворцев из-за того, что Азербайджан, по его мнению, не готов к переговорам с республикой на трех четких принципах, предложенных международными посредниками: территориальная целостность, право наций на самоопределение и неприменение силы или угрозы применения силы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220603/karabakh-1792782076.html

https://ria.ru/20220603/karabakh-1792770635.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения