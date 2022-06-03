В Карабахе заявили о необходимости присутствия российских миротворцев
Госминистр НКР: в республике хотели бы бессрочного присутствия российских миротворцев
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, а в настоящее время их присутствие особенно необходимо, заявил в интервью РИА Новости государственный министр Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
"Мы считаем, что миротворческий контингент должен оставаться здесь бессрочно, поскольку конфликт не урегулирован", - сказал Бегларян.
Он отметил, что власти НКР хотят присутствия в регионе российских миротворцев из-за того, что Азербайджан, по его мнению, не готов к переговорам с республикой на трех четких принципах, предложенных международными посредниками: территориальная целостность, право наций на самоопределение и неприменение силы или угрозы применения силы.
"Когда же конфликт будет урегулирован, то между Нагорным Карабахом и Россией может быть рассмотрен вопрос дальнейшего пребывания миротворцев, они могут в силу необходимости и исходя из ситуации остаться здесь как гарант безопасности. Но в настоящее время существует острая необходимость в нахождении российских миротворцев в Карабахе", - подчеркнул Бегларян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.