Рейтинг@Mail.ru
В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/nikolaevka-1793054094.html
В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций
В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций - РИА Новости, 03.06.2022
В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций
Боевики теробороны и украинских вооруженных сил оборудовали склады с боеприпасами и опорные пункты в двух школах Николаевки в ДНР, разместили РСЗО и артиллерию... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:48
2022-06-03T21:54
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Боевики теробороны и украинских вооруженных сил оборудовали склады с боеприпасами и опорные пункты в двух школах Николаевки в ДНР, разместили РСЗО и артиллерию на прилегающей территории и обстреливают населенные пункты ДНР, провоцируя ответный огонь для создания фейков о "злодеяниях русских", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы "злодеяниях русских", - сообщил он.Генерал напомнил, что подобные действия украинских властей вновь демонстрируют безразличное отношение к мирным жителям и говорят о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
21:48 03.06.2022 (обновлено: 21:54 03.06.2022)
 
В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций

Мизинцев: в школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Боевики теробороны и украинских вооруженных сил оборудовали склады с боеприпасами и опорные пункты в двух школах Николаевки в ДНР, разместили РСЗО и артиллерию на прилегающей территории и обстреливают населенные пункты ДНР, провоцируя ответный огонь для создания фейков о "злодеяниях русских", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
"В Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы "злодеяниях русских", - сообщил он.
Генерал напомнил, что подобные действия украинских властей вновь демонстрируют безразличное отношение к мирным жителям и говорят о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00
Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала