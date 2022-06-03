https://ria.ru/20220603/nikolaevka-1793054094.html

В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций

В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций - РИА Новости, 03.06.2022

В школах в Николаевке украинские боевики разместили РСЗО для провокаций

Боевики теробороны и украинских вооруженных сил оборудовали склады с боеприпасами и опорные пункты в двух школах Николаевки в ДНР, разместили РСЗО и артиллерию... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:48

2022-06-03T21:48

2022-06-03T21:54

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Боевики теробороны и украинских вооруженных сил оборудовали склады с боеприпасами и опорные пункты в двух школах Николаевки в ДНР, разместили РСЗО и артиллерию на прилегающей территории и обстреливают населенные пункты ДНР, провоцируя ответный огонь для создания фейков о "злодеяниях русских", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы "злодеяниях русских", - сообщил он.Генерал напомнил, что подобные действия украинских властей вновь демонстрируют безразличное отношение к мирным жителям и говорят о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины