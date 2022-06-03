https://ria.ru/20220603/neft-1793016016.html

Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче

Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче - РИА Новости, 03.06.2022

Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче

Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, однако затруднился сказать с уверенностью,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:36

2022-06-03T18:36

2022-06-03T18:36

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

россия

опек

евросоюз

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, однако затруднился сказать с уверенностью, будет ли этого достаточно для снижения мировых цен.Альянс на заседании в четверг принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций."Я не знаю, будет ли этого достаточно, но я знаю, что это точно позитивный шаг", - сказал глава государства во время общения с журналистами.Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, опек, евросоюз, еврокомиссия