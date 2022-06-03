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Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче - РИА Новости, 03.06.2022
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Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче
Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче - РИА Новости, 03.06.2022
Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче
Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, однако затруднился сказать с уверенностью,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:36
2022-06-03T18:36
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
опек
евросоюз
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, однако затруднился сказать с уверенностью, будет ли этого достаточно для снижения мировых цен.Альянс на заседании в четверг принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций."Я не знаю, будет ли этого достаточно, но я знаю, что это точно позитивный шаг", - сказал глава государства во время общения с журналистами.Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, опек, евросоюз, еврокомиссия
18:36 03.06.2022
 
Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по нефтедобыче

Президент США Джо Байден назвал позитивным решение ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, однако затруднился сказать с уверенностью, будет ли этого достаточно для снижения мировых цен.
Альянс на заседании в четверг принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.
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"Я не знаю, будет ли этого достаточно, но я знаю, что это точно позитивный шаг", - сказал глава государства во время общения с журналистами.
Лидеры ЕС в ночь на 31 мая достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета. Публикация санкций ожидается в пятницу.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.
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