Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами
Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой, экстрадировали из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Хошимин правоохранительные органы Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Дмитрия Серебрякова. В 2010 году он осужден Фрунзенским районным судом города Владивостока за совершение более 30 эпизодов мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба", - рассказала Волк журналистам. По ее словам, Серебряков открыл несколько онлайн-магазинов, в которых предлагал дорогую технику по ценам ниже рыночных. Требуя у граждан полную предоплату, он похищал их деньги, а вместо оплаченного товара присылал дешевую бытовую технику.
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Волк отметила, что злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, однако он покинул Россию. В связи с этим условное наказание заочно было заменено на отбывание срока в колонии-поселении.
Она добавила, что на основании запроса российских правоохранителей Серебряков был объявлен в международный розыск, а в 2018 году по каналам Интерпола получена информация о том, что разыскиваемый отбывает наказание на территории Вьетнама за кражу из торгового центра.
"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России он экстрадирован в Российскую Федерацию", - подчеркнула Волк.
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