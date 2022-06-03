https://ria.ru/20220603/moshennichestvo-1793017526.html

Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами

Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами - РИА Новости, 03.06.2022

Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами

Россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой, экстрадировали из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:40

2022-06-03T18:40

2022-06-03T18:40

происшествия

россия

вьетнам

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой, экстрадировали из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в аэропорту города Хошимин правоохранительные органы Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Дмитрия Серебрякова. В 2010 году он осужден Фрунзенским районным судом города Владивостока за совершение более 30 эпизодов мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба", - рассказала Волк журналистам. По ее словам, Серебряков открыл несколько онлайн-магазинов, в которых предлагал дорогую технику по ценам ниже рыночных. Требуя у граждан полную предоплату, он похищал их деньги, а вместо оплаченного товара присылал дешевую бытовую технику.Волк отметила, что злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, однако он покинул Россию. В связи с этим условное наказание заочно было заменено на отбывание срока в колонии-поселении.Она добавила, что на основании запроса российских правоохранителей Серебряков был объявлен в международный розыск, а в 2018 году по каналам Интерпола получена информация о том, что разыскиваемый отбывает наказание на территории Вьетнама за кражу из торгового центра."Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России он экстрадирован в Российскую Федерацию", - подчеркнула Волк.

https://ria.ru/20210805/afera-1744509691.html

https://ria.ru/20211203/ekstraditsiya-1761947112.html

россия

вьетнам

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, вьетнам, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)