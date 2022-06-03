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Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами - РИА Новости, 03.06.2022
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Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами
Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами - РИА Новости, 03.06.2022
Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами
Россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой, экстрадировали из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:40
2022-06-03T18:40
происшествия
россия
вьетнам
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой, экстрадировали из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в аэропорту города Хошимин правоохранительные органы Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Дмитрия Серебрякова. В 2010 году он осужден Фрунзенским районным судом города Владивостока за совершение более 30 эпизодов мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба", - рассказала Волк журналистам. По ее словам, Серебряков открыл несколько онлайн-магазинов, в которых предлагал дорогую технику по ценам ниже рыночных. Требуя у граждан полную предоплату, он похищал их деньги, а вместо оплаченного товара присылал дешевую бытовую технику.Волк отметила, что злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, однако он покинул Россию. В связи с этим условное наказание заочно было заменено на отбывание срока в колонии-поселении.Она добавила, что на основании запроса российских правоохранителей Серебряков был объявлен в международный розыск, а в 2018 году по каналам Интерпола получена информация о том, что разыскиваемый отбывает наказание на территории Вьетнама за кражу из торгового центра."Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России он экстрадирован в Российскую Федерацию", - подчеркнула Волк.
https://ria.ru/20210805/afera-1744509691.html
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происшествия, россия, вьетнам, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:40 03.06.2022
 
Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в мошенничестве с интернет-заказами

Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в продаже дешевой бытовой техники под видом дорогой, экстрадировали из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Хошимин правоохранительные органы Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Дмитрия Серебрякова. В 2010 году он осужден Фрунзенским районным судом города Владивостока за совершение более 30 эпизодов мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба", - рассказала Волк журналистам. По ее словам, Серебряков открыл несколько онлайн-магазинов, в которых предлагал дорогую технику по ценам ниже рыночных. Требуя у граждан полную предоплату, он похищал их деньги, а вместо оплаченного товара присылал дешевую бытовую технику.
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Волк отметила, что злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, однако он покинул Россию. В связи с этим условное наказание заочно было заменено на отбывание срока в колонии-поселении.
Она добавила, что на основании запроса российских правоохранителей Серебряков был объявлен в международный розыск, а в 2018 году по каналам Интерпола получена информация о том, что разыскиваемый отбывает наказание на территории Вьетнама за кражу из торгового центра.
"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России он экстрадирован в Российскую Федерацию", - подчеркнула Волк.
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