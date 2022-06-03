В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев
Госминистр НКР Бегларян призвал увеличить контингент российских миротворцев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Численность российских миротворцев в Нагорном Карабахе нужно увеличить, а их полномочия – расширить, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
"Мы считаем, что численность российского контингента необходимо увеличить, как и расширить его полномочия", - сказал Бегларян.
Причиной этому он назвал тот факт, что линия соприкосновения сторон после войны в Карабахе увеличилась почти в 2,5 раза.
Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в провоцировании ряда инцидентов на границе, в том числе в марте текущего года. В Баку тогда отвергали обвинения во нарушении линии соприкосновения и обвиняли противоположную сторону в попытках диверсий.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.