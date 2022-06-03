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В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев - РИА Новости, 03.06.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220603/mirotvortsy-1792792153.html
В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев
В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев - РИА Новости, 03.06.2022
В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев
Численность российских миротворцев в Нагорном Карабахе нужно увеличить, а их полномочия – расширить, заявил в интервью РИА Новости государственный министр... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:35
2022-06-03T09:35
ситуация в нагорном карабахе
в мире
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
баку
россия
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Численность российских миротворцев в Нагорном Карабахе нужно увеличить, а их полномочия – расширить, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян."Мы считаем, что численность российского контингента необходимо увеличить, как и расширить его полномочия", - сказал Бегларян.Причиной этому он назвал тот факт, что линия соприкосновения сторон после войны в Карабахе увеличилась почти в 2,5 раза.Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в провоцировании ряда инцидентов на границе, в том числе в марте текущего года. В Баку тогда отвергали обвинения во нарушении линии соприкосновения и обвиняли противоположную сторону в попытках диверсий.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220115/karabakh-1768033157.html
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в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, баку, россия
09:35 03.06.2022
 
В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев

Госминистр НКР Бегларян призвал увеличить контингент российских миротворцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Численность российских миротворцев в Нагорном Карабахе нужно увеличить, а их полномочия – расширить, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
"Мы считаем, что численность российского контингента необходимо увеличить, как и расширить его полномочия", - сказал Бегларян.
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15 января, 22:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
Причиной этому он назвал тот факт, что линия соприкосновения сторон после войны в Карабахе увеличилась почти в 2,5 раза.
Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в провоцировании ряда инцидентов на границе, в том числе в марте текущего года. В Баку тогда отвергали обвинения во нарушении линии соприкосновения и обвиняли противоположную сторону в попытках диверсий.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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