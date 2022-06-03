https://ria.ru/20220603/mirotvortsy-1792792153.html

В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев

В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев - РИА Новости, 03.06.2022

В Карабахе призвали увеличить контингент российских миротворцев

Численность российских миротворцев в Нагорном Карабахе нужно увеличить, а их полномочия – расширить, заявил в интервью РИА Новости государственный министр... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:35

2022-06-03T09:35

2022-06-03T09:35

ситуация в нагорном карабахе

в мире

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

баку

россия

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Численность российских миротворцев в Нагорном Карабахе нужно увеличить, а их полномочия – расширить, заявил в интервью РИА Новости государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян."Мы считаем, что численность российского контингента необходимо увеличить, как и расширить его полномочия", - сказал Бегларян.Причиной этому он назвал тот факт, что линия соприкосновения сторон после войны в Карабахе увеличилась почти в 2,5 раза.Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в провоцировании ряда инцидентов на границе, в том числе в марте текущего года. В Баку тогда отвергали обвинения во нарушении линии соприкосновения и обвиняли противоположную сторону в попытках диверсий.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220115/karabakh-1768033157.html

https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

баку

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, баку, россия