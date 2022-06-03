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Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России - РИА Новости, 03.06.2022
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Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России
Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:17
2022-06-03T11:17
политика
россия
александр медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Он напомнил, что 30 лет назад, 3 июня 1992 года был образован Совет Безопасности Российской Федерации, за три десятилетия он внес существенный вклад в создание современной архитектуры безопасности. "Сегодня, в крайне сложное и противоречивое время, его деятельность приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, на которые требуется найти быстрый ответ. А ещё важнее – работать на их упреждение", - написал он.Медведев подчеркнул, что в сегодняшней обстановке требуется приложить все усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие экономики России, благополучие и безопасность ее граждан."Роль Совета Безопасности РФ в этой масштабной работе трудно переоценить", - считает он.
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политика, россия, александр медведев, совет безопасности рф
11:17 03.06.2022
 
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России

Медведев: СовБез России сейчас приобрел особую значимость из-за фундаментальных угроз

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что 30 лет назад, 3 июня 1992 года был образован Совет Безопасности Российской Федерации, за три десятилетия он внес существенный вклад в создание современной архитектуры безопасности. "Сегодня, в крайне сложное и противоречивое время, его деятельность приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, на которые требуется найти быстрый ответ. А ещё важнее – работать на их упреждение", - написал он.
Медведев подчеркнул, что в сегодняшней обстановке требуется приложить все усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие экономики России, благополучие и безопасность ее граждан.
"Роль Совета Безопасности РФ в этой масштабной работе трудно переоценить", - считает он.
Заседание межведомственной комиссии Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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