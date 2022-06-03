https://ria.ru/20220603/medvedev-1792821721.html

Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России

Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России

Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:17

2022-06-03T11:17

2022-06-03T11:17

политика

россия

александр медведев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944048_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_059aba434df707a2676e3cf965893b50.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Он напомнил, что 30 лет назад, 3 июня 1992 года был образован Совет Безопасности Российской Федерации, за три десятилетия он внес существенный вклад в создание современной архитектуры безопасности. "Сегодня, в крайне сложное и противоречивое время, его деятельность приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, на которые требуется найти быстрый ответ. А ещё важнее – работать на их упреждение", - написал он.Медведев подчеркнул, что в сегодняшней обстановке требуется приложить все усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие экономики России, благополучие и безопасность ее граждан."Роль Совета Безопасности РФ в этой масштабной работе трудно переоценить", - считает он.

https://ria.ru/20220603/sovbez-1792771636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, александр медведев, совет безопасности рф