https://ria.ru/20220603/medvedev-1792821721.html
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России
Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:17
2022-06-03T11:17
2022-06-03T11:17
политика
россия
александр медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Он напомнил, что 30 лет назад, 3 июня 1992 года был образован Совет Безопасности Российской Федерации, за три десятилетия он внес существенный вклад в создание современной архитектуры безопасности. "Сегодня, в крайне сложное и противоречивое время, его деятельность приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, на которые требуется найти быстрый ответ. А ещё важнее – работать на их упреждение", - написал он.Медведев подчеркнул, что в сегодняшней обстановке требуется приложить все усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие экономики России, благополучие и безопасность ее граждан."Роль Совета Безопасности РФ в этой масштабной работе трудно переоценить", - считает он.
https://ria.ru/20220603/sovbez-1792771636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр медведев, совет безопасности рф
Медведев рассказал о современной роли Совета Безопасности России
Медведев: СовБез России сейчас приобрел особую значимость из-за фундаментальных угроз
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роль Совета Безопасности РФ в настоящее время приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что 30 лет назад, 3 июня 1992 года был образован Совет Безопасности Российской Федерации, за три десятилетия он внес существенный вклад в создание современной архитектуры безопасности. "Сегодня, в крайне сложное и противоречивое время, его деятельность приобрела особую значимость из-за фундаментальных угроз, на которые требуется найти быстрый ответ. А ещё важнее – работать на их упреждение", - написал он.
Медведев подчеркнул, что в сегодняшней обстановке требуется приложить все усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие экономики России
, благополучие и безопасность ее граждан.
"Роль Совета Безопасности РФ в этой масштабной работе трудно переоценить", - считает он.