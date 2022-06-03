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В Марий Эл отменили масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
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В Марий Эл отменили масочный режим
В Марий Эл отменили масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
В Марий Эл отменили масочный режим
Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:11
2022-06-03T13:11
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев."Улучшение эпидемиологической обстановки позволяет принять долгожданное решение. С 3 июня 2022 года мы приостанавливаем требования по обязательному использованию защитных масок для граждан", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.Он отметил, что жителям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде на всех видах общественного транспорта, в медицинских организациях, аптеках, магазинах, на предприятиях и в иных местах массового скопления людей.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, республика марий эл
13:11 03.06.2022
 
В Марий Эл отменили масочный режим

Врио главы Марий Эл Зайцев отменил масочный режим в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев.
"Улучшение эпидемиологической обстановки позволяет принять долгожданное решение. С 3 июня 2022 года мы приостанавливаем требования по обязательному использованию защитных масок для граждан", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что жителям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде на всех видах общественного транспорта, в медицинских организациях, аптеках, магазинах, на предприятиях и в иных местах массового скопления людей.
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