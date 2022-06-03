https://ria.ru/20220603/maski-1792871424.html

В Марий Эл отменили масочный режим

В Марий Эл отменили масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022

В Марий Эл отменили масочный режим

Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:11

2022-06-03T13:11

2022-06-03T13:11

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев."Улучшение эпидемиологической обстановки позволяет принять долгожданное решение. С 3 июня 2022 года мы приостанавливаем требования по обязательному использованию защитных масок для граждан", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.Он отметил, что жителям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде на всех видах общественного транспорта, в медицинских организациях, аптеках, магазинах, на предприятиях и в иных местах массового скопления людей.

https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, республика марий эл