https://ria.ru/20220603/maski-1792871424.html
В Марий Эл отменили масочный режим
В Марий Эл отменили масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
В Марий Эл отменили масочный режим
Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:11
2022-06-03T13:11
2022-06-03T13:11
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Действие обязательного масочного режима в Марий Эл приостанавливается, сообщил врио главы республики Юрий Зайцев."Улучшение эпидемиологической обстановки позволяет принять долгожданное решение. С 3 июня 2022 года мы приостанавливаем требования по обязательному использованию защитных масок для граждан", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.Он отметил, что жителям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде на всех видах общественного транспорта, в медицинских организациях, аптеках, магазинах, на предприятиях и в иных местах массового скопления людей.
https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Марий Эл отменили масочный режим
Врио главы Марий Эл Зайцев отменил масочный режим в регионе