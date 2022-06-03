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На Урале направили на лечение женщину, выпрыгнувшую с балкона с сыном
На Урале направили на лечение женщину, выпрыгнувшую с балкона с сыном - РИА Новости, 03.06.2022
На Урале направили на лечение женщину, выпрыгнувшую с балкона с сыном
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил принудительное лечение местной жительнице, которая выпрыгнула с балкона третьего этажа с двухлетним сыном на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:44
2022-06-03T08:44
2022-06-03T08:44
россия
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил принудительное лечение местной жительнице, которая выпрыгнула с балкона третьего этажа с двухлетним сыном на руках, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, в августе прошлого года женщина взяла сына на руки и вышла на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже дома на улице Авиационной в уральской столице, и выпрыгнула. В результате падения мать получила повреждения и потеряла сознание, а ребенку была оказана своевременная медицинская помощь, благодаря чему он выжил.Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий."Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил местной жительнице принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220419/mladenets-1784341710.html
россия
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, екатеринбург, свердловская область
На Урале направили на лечение женщину, выпрыгнувшую с балкона с сыном
Жительницу Екатеринбурга, выпрыгнувшую с балкона с сыном на руках, направили на лечение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил принудительное лечение местной жительнице, которая выпрыгнула с балкона третьего этажа с двухлетним сыном на руках, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, в августе прошлого года женщина взяла сына на руки и вышла на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже дома на улице Авиационной в уральской столице, и выпрыгнула. В результате падения мать получила повреждения и потеряла сознание, а ребенку была оказана своевременная медицинская помощь, благодаря чему он выжил.
Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга
назначил местной жительнице принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - говорится в сообщении.