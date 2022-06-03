https://ria.ru/20220603/lavrov-1792849305.html

Лавров примет участие в ПМЭФ-2022

Лавров примет участие в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 03.06.2022

Лавров примет участие в ПМЭФ-2022

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в XXV Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня, сообщила официальный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:22

сергей лавров

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в XXV Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В мероприятиях форума планирует участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, на полях намечено проведение целого ряда двусторонних встреч с зарубежными партнерами", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что на форуме запланированы сессии по актуальным вопросам мировой политики и экономики, включая вызовы и перспективы сотрудничества по ведущим отраслевым направлениям, а также серия секций, посвященных развитию двусторонних связей с Китаем, Египтом, странами Африки и Латинской Америки и взаимодействию в рамках АСЕАН, БРИКС и ШОС.Она отметила, что на данный момент получено подтверждение участия зарубежных официальных лиц, представителей делового сообщества, экспертов и СМИ из более чем 120 государств, а также 20 международных организаций.

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россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкт-петербург