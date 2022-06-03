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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,97 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,97 рубля - РИА Новости, 03.06.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,97 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 39,09 копейки - до 61,9659 рубля, курс евро - на 1,0138 рубля, до... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:44
2022-06-03T16:44
2022-06-03T16:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 39,09 копейки - до 61,9659 рубля, курс евро - на 1,0138 рубля, до 65,9191 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,97 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 65,92 рубля