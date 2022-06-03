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Аксенов рассказал о помощи жителям юга Украины с выдачей паспортов - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/krym-1792886160.html
Аксенов рассказал о помощи жителям юга Украины с выдачей паспортов
Аксенов рассказал о помощи жителям юга Украины с выдачей паспортов - РИА Новости, 03.06.2022
Аксенов рассказал о помощи жителям юга Украины с выдачей паспортов
Крым оказывает помощь в организации работы по выдаче паспортов РФ на территории Херсонской области и части Запорожской области, изготовление документов... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:49
2022-06-03T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Крым оказывает помощь в организации работы по выдаче паспортов РФ на территории Херсонской области и части Запорожской области, изготовление документов происходит в Крыму, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов."МВД РФ организовывает работу, мы помогаем коллегам организовать работу – оборудовать пункты самым необходимым для выдачи паспортов. Изготовление (паспортов) будет здесь происходить – там будут собирать документы, выписывать и выдавать", - сказал Аксенов.Помощь осовбожденным территориям будет продолжена, сказал он.
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россия
республика крым
херсонская область
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в мире, россия, республика крым, херсонская область , запорожская область
13:49 03.06.2022 (обновлено: 13:56 03.06.2022)
 
Аксенов рассказал о помощи жителям юга Украины с выдачей паспортов

Глава Крыма: республика помогает жителям освобожденных территорий в выдаче паспортов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Крым оказывает помощь в организации работы по выдаче паспортов РФ на территории Херсонской области и части Запорожской области, изготовление документов происходит в Крыму, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"МВД РФ организовывает работу, мы помогаем коллегам организовать работу – оборудовать пункты самым необходимым для выдачи паспортов. Изготовление (паспортов) будет здесь происходить – там будут собирать документы, выписывать и выдавать", - сказал Аксенов.
Помощь осовбожденным территориям будет продолжена, сказал он.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:33Специальная военная операция на Украине
Первые 50 жителей Херсона и Запорожья подали заявки на российские паспорта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРеспублика КрымХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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