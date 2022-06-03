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В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792819478.html
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 264 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:07
2022-06-03T11:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 264 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 264, госпитализирован 151 человек, выздоровело 288 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 353 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 771 552 случая коронавируса, выздоровели 2 580 581 человек, умерли 43 771 человека.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19
11:07 03.06.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 264 случая COVID-19, умерли 14 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 264 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 264, госпитализирован 151 человек, выздоровело 288 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 353 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 771 552 случая коронавируса, выздоровели 2 580 581 человек, умерли 43 771 человека.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19
 
 
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