https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792819478.html

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 264 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:07

2022-06-03T11:07

2022-06-03T11:07

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 264 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 264, госпитализирован 151 человек, выздоровело 288 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 353 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 771 552 случая коронавируса, выздоровели 2 580 581 человек, умерли 43 771 человека.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19