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Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
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Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ
Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ
Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:29
2022-06-03T19:42
в мире
ллойд остин
энтони блинкен
сша
китай
сингапур
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.Согласно этим данным, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на "управлении конкуренцией" между двумя странами.Речь идет о международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском региона "Шангри-Ла диалог", проведение которой намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на личную встречу со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в ходе предстоящего форума.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html
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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, сша, китай, сингапур, министерство обороны сша
19:29 03.06.2022 (обновлено: 19:42 03.06.2022)
 
Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ

Агентство Рейтер: КНР запросила встречу с США в Сингапуре на уровне глав Минобороны

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Согласно этим данным, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на "управлении конкуренцией" между двумя странами.
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Речь идет о международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском региона "Шангри-Ла диалог", проведение которой намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на личную встречу со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в ходе предстоящего форума.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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В миреЛлойд ОстинЭнтони БлинкенСШАКитайСингапурМинистерство обороны США
 
 
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