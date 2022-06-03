19:29 03.06.2022 (обновлено: 19:42 03.06.2022)
Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ
Агентство Рейтер: КНР запросила встречу с США в Сингапуре на уровне глав Минобороны
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Согласно этим данным, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на "управлении конкуренцией" между двумя странами.
Речь идет о международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском региона "Шангри-Ла диалог", проведение которой намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на личную встречу со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в ходе предстоящего форума.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
1 июня, 08:07Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"