https://ria.ru/20220603/knr-1793029790.html

Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ

Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.06.2022

Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны, сообщили СМИ

Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:29

2022-06-03T19:29

2022-06-03T19:42

в мире

ллойд остин

энтони блинкен

сша

китай

сингапур

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.Согласно этим данным, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на "управлении конкуренцией" между двумя странами.Речь идет о международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском региона "Шангри-Ла диалог", проведение которой намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на личную встречу со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в ходе предстоящего форума.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

https://ria.ru/20220601/meridian-1792240327.html

сша

китай

сингапур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ллойд остин, энтони блинкен, сша, китай, сингапур, министерство обороны сша