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Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики - РИА Новости, 03.06.2022
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Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики
Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики - РИА Новости, 03.06.2022
Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будут продолжать усилия по признанию в мире, потом уже можно будет рассмотреть вопрос вхождения в состав... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:15
2022-06-03T08:15
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будут продолжать усилия по признанию в мире, потом уже можно будет рассмотреть вопрос вхождения в состав Армении, заявил в интервью РИА Новости государственный министр республики Артак Бегларян.Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан "чувствует себя сильным", к тому же ему оказывает военно-политическую поддержку Турция, и по этой причине власти НКР должны искать пути для того, чтобы "постепенно, шаг за шагом решать свои проблемы, в дальнейшем же путем прямых переговоров с Азербайджаном". Для этого Азербайджан должен быть "готов к миру", отметил Бегларян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
08:15 03.06.2022
 
Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики

Госминистр НКР Бегларян: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВывеска "Добро пожаловать в Арцах" возле города Карвачар
Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Вывеска "Добро пожаловать в Арцах" возле города Карвачар. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будут продолжать усилия по признанию в мире, потом уже можно будет рассмотреть вопрос вхождения в состав Армении, заявил в интервью РИА Новости государственный министр республики Артак Бегларян.
"Мы будем продолжать усилия по достижению международного признания Республики Арцах. После международного признания независимости Арцаха можно будет рассмотреть и вопрос вхождения республики в состав Армении", - сказал Бегларян.
Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан "чувствует себя сильным", к тому же ему оказывает военно-политическую поддержку Турция, и по этой причине власти НКР должны искать пути для того, чтобы "постепенно, шаг за шагом решать свои проблемы, в дальнейшем же путем прямых переговоров с Азербайджаном". Для этого Азербайджан должен быть "готов к миру", отметил Бегларян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская Республика
 
 
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