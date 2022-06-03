https://ria.ru/20220603/karabakh-1792782076.html

Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики

Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики - РИА Новости, 03.06.2022

Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будут продолжать усилия по признанию в мире, потом уже можно будет рассмотреть вопрос вхождения в состав... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:15

2022-06-03T08:15

2022-06-03T08:15

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будут продолжать усилия по признанию в мире, потом уже можно будет рассмотреть вопрос вхождения в состав Армении, заявил в интервью РИА Новости государственный министр республики Артак Бегларян.Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан "чувствует себя сильным", к тому же ему оказывает военно-политическую поддержку Турция, и по этой причине власти НКР должны искать пути для того, чтобы "постепенно, шаг за шагом решать свои проблемы, в дальнейшем же путем прямых переговоров с Азербайджаном". Для этого Азербайджан должен быть "готов к миру", отметил Бегларян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика