Госминистр НКР: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики
Госминистр НКР Бегларян: власти Карабаха продолжат усилия по признанию республики
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВывеска "Добро пожаловать в Арцах" возле города Карвачар
© Sputnik / Арам Нерсесян
Вывеска "Добро пожаловать в Арцах" возле города Карвачар. Архивное фото
СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики будут продолжать усилия по признанию в мире, потом уже можно будет рассмотреть вопрос вхождения в состав Армении, заявил в интервью РИА Новости государственный министр республики Артак Бегларян.
"Мы будем продолжать усилия по достижению международного признания Республики Арцах. После международного признания независимости Арцаха можно будет рассмотреть и вопрос вхождения республики в состав Армении", - сказал Бегларян.
Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан "чувствует себя сильным", к тому же ему оказывает военно-политическую поддержку Турция, и по этой причине власти НКР должны искать пути для того, чтобы "постепенно, шаг за шагом решать свои проблемы, в дальнейшем же путем прямых переговоров с Азербайджаном". Для этого Азербайджан должен быть "готов к миру", отметил Бегларян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.