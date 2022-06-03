https://ria.ru/20220603/karabakh-1792770635.html

В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном

В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном - РИА Новости, 03.06.2022

В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем из-за серьезных противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:13

2022-06-03T03:13

2022-06-03T03:13

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

нагорный карабах

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем из-за серьезных противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян.Он подчеркнул, что главное различие состоит в том, что для Азербайджана это вопрос "престижа, амбиций", а для жителей Карабаха – "вопрос жизни и смерти, своего существования и вопрос исторической справедливости".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нагорно-карабахская республика, азербайджан, нагорный карабах