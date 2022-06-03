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В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном - РИА Новости, 03.06.2022
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В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном
В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном - РИА Новости, 03.06.2022
В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном
Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем из-за серьезных противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T03:13
2022-06-03T03:13
в мире
нагорно-карабахская республика
азербайджан
нагорный карабах
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем из-за серьезных противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян.Он подчеркнул, что главное различие состоит в том, что для Азербайджана это вопрос "престижа, амбиций", а для жителей Карабаха – "вопрос жизни и смерти, своего существования и вопрос исторической справедливости".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, нагорно-карабахская республика, азербайджан, нагорный карабах
03:13 03.06.2022
 
В Нагорно-Карабахской Республике рассказали о противоречиях с Азербайджаном

Госминистр НКР Бегларян заявил о серьезных противоречиях с Азербайджаном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Граница непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Азербайджаном. Архивное фото
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 июн - РИА Новости. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем из-за серьезных противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Артак Бегларян.
"В обозримом будущем всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахской проблемы представляется невозможным, поскольку в позициях Арцаха и Азербайджана имеются серьезные противоречия - они диаметрально противоположны", - сказал Бегларян.
Он подчеркнул, что главное различие состоит в том, что для Азербайджана это вопрос "престижа, амбиций", а для жителей Карабаха – "вопрос жизни и смерти, своего существования и вопрос исторической справедливости".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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