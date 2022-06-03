https://ria.ru/20220603/kadyrov-1792804100.html

Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента

Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента - РИА Новости, 03.06.2022

Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с руководителем администрации президента России Антоном Вайно. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:22

2022-06-03T10:22

2022-06-03T10:22

политика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

антон вайно

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ГРОЗНЫЙ, 3 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с руководителем администрации президента России Антоном Вайно."Мы обсудили ряд важных для социально-экономического развития Чеченской Республики вопросов. Я подробно рассказал о состоянии региональной экономики, какие первоочередные задачи стоят перед руководством, о проблемах, требующих участия федерального центра. И, как всегда, по всем из них получил понимание и поддержку", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что Вайно "не дает невыполнимых обещаний", благодаря его участию Чечня добилась отличных результатов в экономике и социальной политике.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, антон вайно