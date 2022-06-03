Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/kadyrov-1792804100.html
Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента
Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента - РИА Новости, 03.06.2022
Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с руководителем администрации президента России Антоном Вайно. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:22
2022-06-03T10:22
политика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
антон вайно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_0:131:2465:1517_1920x0_80_0_0_2420a8c7723e00068d4fba692df28450.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с руководителем администрации президента России Антоном Вайно."Мы обсудили ряд важных для социально-экономического развития Чеченской Республики вопросов. Я подробно рассказал о состоянии региональной экономики, какие первоочередные задачи стоят перед руководством, о проблемах, требующих участия федерального центра. И, как всегда, по всем из них получил понимание и поддержку", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что Вайно "не дает невыполнимых обещаний", благодаря его участию Чечня добилась отличных результатов в экономике и социальной политике.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_33:0:2220:1640_1920x0_80_0_0_47f5cd8f0c4af6c6513f691a510b1881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, антон вайно
10:22 03.06.2022
 
Кадыров рассказал о встрече с руководителем администрации президента

Кадыров обсудил с главой администрации президента Вайно проблемы экономики Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 3 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с руководителем администрации президента России Антоном Вайно.
"Мы обсудили ряд важных для социально-экономического развития Чеченской Республики вопросов. Я подробно рассказал о состоянии региональной экономики, какие первоочередные задачи стоят перед руководством, о проблемах, требующих участия федерального центра. И, как всегда, по всем из них получил понимание и поддержку", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что Вайно "не дает невыполнимых обещаний", благодаря его участию Чечня добилась отличных результатов в экономике и социальной политике.
 
ПолитикаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАнтон Вайно
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала