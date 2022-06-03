https://ria.ru/20220603/islamisty-1792793436.html

В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана

В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана - РИА Новости, 03.06.2022

В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана

В Красноярском крае задержаны и арестованы трое граждан Узбекистана – сторонники террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:38

2022-06-03T09:38

2022-06-03T09:38

происшествия

красноярский край

узбекистан

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. В Красноярском крае задержаны и арестованы трое граждан Узбекистана – сторонники террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В Красноярском крае обезврежены трое граждан Узбекистана, относящие себя к международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - сказал собеседник агентства.Он отметил, что задержанные финансировали террористов и пытались вербовать в свои ряды. Один из них был задержан в аэропорту Красноярска, откуда намеревался вылететь за границу для участия в тренировочном лагере боевиков. Лидера ячейки и еще одного участника задержали в Канске.Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждены дела по статье о публичных призывах к терроризму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220420/terroristy-1784421763.html

красноярский край

узбекистан

красноярск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, узбекистан, красноярск