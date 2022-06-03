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В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана - РИА Новости, 03.06.2022
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В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана
В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана - РИА Новости, 03.06.2022
В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана
В Красноярском крае задержаны и арестованы трое граждан Узбекистана – сторонники террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:38
2022-06-03T09:38
происшествия
красноярский край
узбекистан
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. В Красноярском крае задержаны и арестованы трое граждан Узбекистана – сторонники террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В Красноярском крае обезврежены трое граждан Узбекистана, относящие себя к международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - сказал собеседник агентства.Он отметил, что задержанные финансировали террористов и пытались вербовать в свои ряды. Один из них был задержан в аэропорту Красноярска, откуда намеревался вылететь за границу для участия в тренировочном лагере боевиков. Лидера ячейки и еще одного участника задержали в Канске.Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждены дела по статье о публичных призывах к терроризму.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, узбекистан, красноярск
09:38 03.06.2022
 
В Красноярском крае задержали исламистов из Узбекистана

Источник сообщил о задержании в Красноярске и Канске трех исламистов из Узбекистана

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. В Красноярском крае задержаны и арестованы трое граждан Узбекистана – сторонники террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Красноярском крае обезврежены трое граждан Узбекистана, относящие себя к международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что задержанные финансировали террористов и пытались вербовать в свои ряды. Один из них был задержан в аэропорту Красноярска, откуда намеревался вылететь за границу для участия в тренировочном лагере боевиков. Лидера ячейки и еще одного участника задержали в Канске.
Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждены дела по статье о публичных призывах к терроризму.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Задержание исламистов из запрещенной ячейки Хизб ут-Тахрир на Урале
20 апреля, 09:54
На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
 
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